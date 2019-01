Verpasste Prüfung: Klimastreik-Schüler erhielten Note 1 Der oberste Schulleiter der Schweiz kritisiert die Bestrafung der jungen Klimaschützer im Kanton Waadt. Andere Kantone und Schulen handhaben die Streiks unterschiedlich. Yannick Nock

Auch am 18. Januar streikten Hunderte Schüler in der ganzen Schweiz für eine engagiertere Klimapolitik. (Bild: Valentin Flauraud/EPA (Lausanne))

Es ist das Gesprächsthema an Gymnasien landesweit: Schüler, die wegen des Klimastreiks eine Prüfung verpasst hatten, erhielten die Note 1. Der Fall aus dem Kanton Waadt, der gestern publik wurde, beschäftigt auch Gymnasiasten an der Kantonsschule ­Baden AG, wie ein Besuch vor Ort zeigt. Sie sitzen am Mittag in der Eingangshalle, essen Pizza und diskutieren: «Wenn wir eine Prüfung gehabt hätten, wäre ich in der Schule geblieben», sagt die 19-jährige Julia, die bereits an Schulstreiks zum Klimaschutz teilgenommen hat. Fabio, ebenfalls 19, widerspricht: «Ich wäre trotzdem hin, ich finde es gut, dass die Schüler ein Zeichen gesetzt haben.» Die Bestrafung der Schule ist für ihn mehr als fragwürdig.

Das Thema brennt nicht nur Schülern unter den Nägeln. Auf den grossen Zeitungsportalen wurden innert weniger Stunden Tausende Kommentare abgegeben. Von «Die Note 1 ist richtig. Egal, für was man schwänzt», über «Die Wahrheit zu sagen, selbst für einen guten Zweck, ist scheinbar nicht möglich» bis hin zu «Peinlich! Was für ein bornierter Rektor!».

Die Prüfung verschieben

Ursprung der Debatte sind Schüler des Gymnasiums in Payerne (VD). Sie marschierten am vergangenen Freitag wie Hunderte andere Schweizer Jugendliche für den Klimaschutz – und schwänzten die Schule. Dabei stand in dieser Zeit eine Mathematik-Prüfung auf dem Programm. Die Lehrer kannten keine Gnade mit den Streikenden: Die Abwesenden kassierten eine Eins.

Für den obersten Schulleiter der Schweiz, Bernard Gertsch, ist die Note 1 für den Schulstreik keine gute Idee. «Eine solche Strafe geht zu weit», sagt er. «Es wäre besser gewesen, die Prüfung zu verschieben und mit den Schülern zu sprechen.» Normalerweise sei es mit einer Absenz getan. Auch Politiker äussern Kritik: «Das ist Pädagogik aus der Mottenkiste», sagt Nationalrat Matthias Aebischer (SP/BE). «Eine Bankrotterklärung für die freie Meinungsäusserung.» Auch seine Generation habe früher während der Schulzeit demonstriert. Ziel der Schule sei es doch, Jugendliche so weit zu bringen, dass sie sich eine eigene Meinung bilden könnten. Das würden sie jetzt tun. Die Demonstrationen zum Klimaschutz seien eine Steilvorlage, um in den Schulen zu diskutieren. Der Rektor der ­Schule, Thierry Maire, verteidigt gegenüber «20 Minutes» das Vorgehen. Es handle sich nicht um eine Bestrafung, sondern um die normale Anwendung der Vorschriften. «Das ist die Regel», sagt er. Anders wäre es gewesen, wenn die Schüler um eine Beurlaubung gebeten hätten. «Einige haben das getan. Mit ihnen fanden wir eine Lösung», erklärt Maire.

Kantone und Schulen handhaben die Streiks, die seit Wochen durchgeführt werden, unterschiedlich. In Zürich, Basel und St. Gallen hat das Schwänzen in der Regel eine unentschuldigte Absenz zur Folge. Luzern weist auf die Jokertage hin, die jedem Schüler zur Verfügung stehen, und Bern setzt auf Kompensation. Beat Zemp, Präsident des Schweizer Lehrerverbandes, hebt die Schwierigkeiten im Umgang mit den Schulstreiks hervor. Jede Schule habe ihre eigene Absenzen­ordnung. Der Trend ginge klar hin zu mehr Eigenverantwortung für die Jugendlichen mit Absenzenkontingenten. Das würde in der Regel gut funktionieren, sagt Zemp. Zwar sei die Note 1 eine sehr harte Bestrafung, allerdings müssten die Schulen auch dafür sorgen, dass der Unterricht und Prüfungen ordnungsgemäss durchgeführt werden können.

Weniger kontrovers dürfte die nächste Demo werden. Sie findet am 2. Februar in mehreren Städten statt. An einem Samstag – da ist schulfrei.