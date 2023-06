Notsituation Sogar auf der Intensivstation und im Operationssaal – Stromausfall am Kinderspital Zürich Am Kinderspital in Zürich ist der Strom ausgefallen. Der Grund ist noch unklar - die Sicherheit der Patientinnen und Patienten ist gemäss Spital sichergestellt.

Der Stromunterbruch trat am Donnerstag kurz nach 15 Uhr auf und betrifft nicht nur das Kinderspital Zürich im Allgemeinen sondern auch die heiklen Bereiche wie Intensivstation und Operationssäle. Der Grund für den Stromausfall ist gemäss der Medienverantwortlichen Miriam Knecht noch nicht bekannt.

Knecht hielt auf der Internetseite des Spitals fest: «Der Krisenstab ist aufgeboten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung wiederherzustellen.»

Die Stromversorgung in den versorgungskritischen Bereichen war durch die unterbrechungssichere Stromversorgung jederzeit sichergestellt, so Knecht. Die Notstromaggregate wurden in Betrieb genommen und die flächendeckende Stromversorgung auf dem Spitalareal werde nun Schritt für Schritt wieder hergestellt.

Die Versorgung aller Patientinnen und Patienten vor Ort sei sichergestellt. (jk)

Update folgt...