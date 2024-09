OECD-Mindeststeuer So viel Steuern bezahlen die Unternehmen an den Bund – jede Zentralschweizer Gemeinde in der Übersicht Grosse Unternehmen sollen bis zu 2,5 Milliarden Franken zusätzliche Steuern an den Bund bezahlen. Wir zeigen, wie viel Geld die Firmen heute an direkten Bundessteuern abliefern – für jede Gemeinde.

Exklusiv für Abonnenten

Die Unternehmenssteuern rücken mit der Abstimmung am 18. Juni über die OECD-Mindeststeuer erneut ins Schlaglicht. Für einmal geht es aber nicht um eine Steuersenkung, sondern um Steuererhöhungen. Im Einklang mit internationalen Regeln sollen grosse Unternehmen mindestens 15 Prozent ihres Gewinns abliefern.

Von höheren Steuern betroffen sein dürften einige tausend Firmen in der Schweiz, hauptsächlich solche, die einen Bezug zum Ausland haben – die also nicht zuletzt wegen tiefer Steuersätze in der Schweiz sind. Sie bezahlen heute über 24,3 Milliarden Franken an Steuern an Bund, Kantone und Gemeinden.

Welche Rolle die Unternehmen für die einzelnen Kantone und Gemeinden spielen, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Die Steuerhöhe hängt nämlich vom Wohn- oder Geschäftssitz und den dortigen Regeln ab, was einen Vergleich laut der Eidgenössischen Steuerverwaltung stark erschwert.

Mindeststeuer wie direkte Bundessteuer

Anhaltspunkte zur Bedeutung von Unternehmen für Kantone und Gemeinden liefert jedoch die direkte Bundessteuer. Diese geht zwar direkt an den Bund, ist aber schweizweit einheitlich: Unternehmen geben einen Anteil ihres Gewinns ab, natürliche Personen einen Prozentsatz ihres steuerbaren Einkommens. Die Einnahmen teilen sich Bund und Kantone. So ähnlich soll auch die Mindeststeuer-Vorlage umgesetzt werden.

Der Bund nahm 2019 durch die direkte Bundessteuer rund 24,5 Milliarden Franken ein, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung ausweist. Davon stammt der grössere Teil – 13,5 Milliarden respektive 55,1 Prozent – von juristischen Personen. Das erklärt sich vor allem damit, dass die direkte Bundessteuer erst bei hohen Einkommen einen bedeutenden Anteil an den Abgaben ausmacht.

Was sind juristische Personen? Zu den juristischen Personen zählen nebst Unternehmen, die meist als Aktiengesellschaften (Kurzform: AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) organisiert sind, auch Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und andere. In der Steuerperiode 2019 trugen juristische Personen über die ganze Schweiz gesehen total 24,3 Milliarden Franken Steuern zum Gemeinwesen bei. Gemessen daran, dass Bund, Kantone und Gemeinden rund 151,2 Milliarden Franken an Steuern einnahmen, ist das wenig, nämlich 16,1 Prozent. Anders sieht es aber bei der direkten Bundessteuer aus: Zu deren Einnahmen von 24,5 Milliarden Franken tragen die juristischen Personen rund 55 Prozent bei. Laut der Steuerverwaltung entfallen dabei 98 Prozent der Steuereinnahmen auf die rund 198’000 AG und GmbH, die einen Reingewinn ausweisen. Von der Mindeststeuer, über die am 18. Juni abgestimmt wird, sind Unternehmen betroffen, die in mehreren Ländern aktiv sind und die über 750 Millionen Euro Jahresumsatz erzielen.

Von Kanton zu Kanton unterscheidet sich dieser Anteil stark: In Schaffhausen zahlen Unternehmen fast neun von zehn Franken, die an den Bund gehen (vgl. Grafik unten). Im Wallis und Aargau sind die juristischen Personen hingegen nur für jeden dritten Franken an Bundessteuern verantwortlich.

Noch grösser sind die Unterschiede bei den Gemeinden: Laut den Steuerstatistiken des Bundes gibt es sowohl Gemeinden, in denen Bundessteuern zu einem Grossteil von Unternehmen bezahlt werden, wie auch Gemeinden, in denen kein Franken der Bundessteuern von Unternehmen stammen. In der Median-Gemeinde, also der Gemeinde genau in der Mitte, beträgt der Unternehmensanteil 13,5 Prozent.

Auffallend viele Gemeinden, in denen juristischen Personen einen hohen Anteil an den Bundessteuern abliefern, finden sich am Genfersee. Spitzenreiterin ist die Gemeinde Rolle: Bei einer Bevölkerung von rund 6200 generiert das Dorf 606 Millionen Franken Bundessteuern, wovon fast 98 Prozent von Unternehmen stammen. (In Rolle hat der Chemiekonzern Ineos seinen Europasitz.)

Anders ausgedrückt: Unternehmen in Rolle bezahlen also weit über 90’000 Franken pro Kopf. Das ist schweizweit der höchste Wert, und zwar mit Abstand: Die Gemeinde mit dem nächsthöheren Steuerertrag pro Einwohner ist Zug. Dort kommen rund 30’000 Franken pro Kopf von juristischen Personen. Baar und Steinhausen sind zwei weitere Zuger Gemeinden, die sich unter den zehn Gemeinden mit dem höchsten Pro-Kopf-Steueraufkommen von Firmen befinden.

Demgegenüber gibt es auch über 100 Gemeinden, in denen gar keine oder nur geringe Steuerbeträge von juristischen Personen stammen. Es sind hauptsächlich Kleinstgemeinden mit meist deutlich unter 1000 Einwohnern – häufig abgelegene, ländliche Orte.

Als grösste Nutzniesser der Mindeststeuer-Vorlage gelten die Kantone Zug und Basel-Stadt, deren Gewinnsteuersätze heute unter 15 Prozent liegen und die viele internationale Unternehmen beherbergen. Die Kantone sollen 75 Prozent der Einnahmen einer neuen Ergänzungssteuer erhalten, der Bund den Rest.

Alle Zentralschweizer Gemeinden in der Übersicht

Wollen Sie mehr erfahren zur Steuersituation Ihrer Zentralschweizer Gemeinde? Beispielsweise: Wie viel Geld die Unternehmen und Haushalte aus Ihrer Gemeinde jeweils an den Bund an Steuern bezahlen? Wie die Gemeinde im Vergleich mit der Nachbarschaft dasteht? Wie viele Menschen bundessteuerpflichtig sind, wie viele nicht? Lesen Sie dazu unsere Gemeindeartikel für Ihre Region.