Öffentlicher Verkehr Störung bei Anzeigetafeln: Chaos an Schweizer Bahnhöfen Die SBB haben aktuell mit einer grösseren Störung zu kämpfen. Auf zahlreichen Anzeigetafeln werden falsche Gleis-Angaben eingeblendet, andere Anzeigetafeln funktionieren gar nicht mehr. Dies bestätigen die SBB auf Anfrage.

Die Anzeigetafeln in vielen Bahnhöfen sind derzeit von Störungen betroffen. zvg

«Wir haben aktuell an diversen Bahnhöfen in der Schweiz Beeinträchtigungen bei den General- und Perronanzeigen», sagt SBB-Sprecherin Luana Quinter. Die Störung besteht seit etwa 17.15 Uhr. Generalanzeigen sind die grossen Anzeigetafeln in den Bahnhofshallen.

Was der Grund ist und wie viele Bahnhöfe betroffen sind, konnte Quinter nicht sagen. Auch sei noch offen, wie lange die Störung andauert. «Wir empfehlen allen Pendlerinnen und Pendlern, den Online-Fahrplan zu konsultieren.» Dieser funktioniere einwandfrei.

Um die Pendlerinnen und Pendler zu informieren, stehen unterdessen zahlreiche SBB-Mitarbeitende an den Bahnhöfen im Einsatz. Diese Hilfe kam für einige offenbar zu spät. Sie haben wegen der Störung den Zug verpasst, wie aus einem Tweet eines Pendlers hervorgeht.

@RailService Liebe SBB, eure Anzeigen in Zug (BHF) stimmen nicht. Passagiere steigen falsch ein oder verpassen den Zug! @railinfo_sbb — RHinder (@RobHinder) February 22, 2023

Mittlerweile haben die SBB ein Update bekannt gegeben. Seit 18.30 Uhr würden sich die Systeme langsam erholen. «Es kommt daher nur noch vereinzelt zu Störungen bei den Anzeigetafeln», sagt SBB-Sprecherin Luana Quinter. Gegen 20 Uhr sollte das Problem an allen Bahnhöfen behoben sein.

Auch gibt es unterdessen erste Erkenntnisse zur Ursache der Störung: «Die Systemeinspielung war zwischenzeitlich überlastet.» Wie es so weit kommen konnte, müsse aber noch genauer analysiert werden, so die SBB. (argoviatoday.ch)