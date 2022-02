Wochenkommentar Lieber schimpfen statt handeln: Wir legen bei den Olympischen Spielen eine beachtliche Doppelmoral an den Tag Ärger über ein Grossevent in China. Nur was war die Alternative? Eine europäische Kandidatur gab es nicht. Uns fehlt der Mut. Doris Kleck Drucken Teilen

Die Spiele in China werden vom Westen gerne kritisiert. Keystone

Wladimir Putin! Natürlich! Der russische Staatspräsident war dabei, als gestern die Olympischen Spiele in Peking eröffnet worden sind. Putin erwies Xi Jinping die Ehre. Die beiden autoritären Herrscher verbindet schliesslich ein gemeinsamer Feind: die westlichen Demokratien.

Russland und China. Die beiden Staaten haben weitere Gemeinsamkeiten. Als die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi durchgeführt wurden, hagelte es im Vorfeld ähnliche Kritik wie heute. Damals schauten wir den Dokumentarfilm «Putins Spiele» und gaben uns schockiert. Korruption, Umweltsünden, Enteignungen, gigantische Kosten. Sotschi war wie Peking ein Ort ohne Wintersporttradition. Der Anteil des Kunstschnees: 80 Prozent. In Peking werden es 100 sein. Dieses Jahr schauten wir auf der ARD die Doku «Spiel mit dem Feuer – Wer braucht noch dieses Olympia?» Die Fragen, die sich 2022 stellen, sind die gleichen wie vor acht Jahren – nur noch dringlicher. Das chinesische Regime unterdrückt Minderheiten. Die Überwachung ist total. Meinungsfreiheit ein Fremdwort. Und Corona macht alles noch schlimmer. Propagandaspiele in Sotschi wie in Peking.

Die Olympischen Spiele werden so zur Gewissensfrage. Schaust du? Oder schaust du nicht? Die Zeitverschiebung macht in Peking das Wegschauen zwar einfacher. Doch wenn Marco Odermatt erst einmal über die Pisten brettert, dann rücken die Bedenken in den Hintergrund. Denn der Sport, der schreibt die schönsten Geschichten. Sieger und Verlierer ziehen uns in den Bann. Alleine SRF wird 300 Stunden über die Winterspiele senden. Auch die Sportseiten dieser Zeitung bleiben nicht leer. Und das ist auch richtig so: Für die Athletinnen und Athleten sind Olympische Spiele ein Höhepunkt ihrer Karriere. Gerade kleine Sportarten erhalten dank ihnen ein Schaufenster. Und ja, es geht auch ums Geld. Ein Erfolg an Olympia steigert die Attraktivität für Sponsoren.

In Graubünden traute die Bevölkerung den Versprechen nicht

«Diese Olympischen Winterspiele sind ein Vergehen an den Athletinnen und Athleten», kommentierte die NZZ. Die alte Tante hat recht. Nur, was war die Alternative? Der einzige Konkurrent Pekings war Almaty. Auch in Kasachstan diktiert ein autoritäres Regime. Immerhin: Die Bewohner Almatys wissen, was Schneefall ist.

Eine europäische Kandidatur gab es nicht. Oslo, Stockholm, Krakau, München oder Graubünden: Entweder zogen die Behörden den Projekten den Stecker oder dann die Stimmbevölkerung. Wie in Graubünden. Die Kandidatur hätte ein Steilpass werden sollen für das IOC, eine Chance zur Redimensionierung, zur Rückkehr in den Schnee. Die Bevölkerung traute den Versprechen nicht. Die Angst vor den Kosten überwog; die Befürchtung, dass nachhaltige Spiele gar nicht möglich sind. Und so schauen wir nun nach Peking statt nach St.Moritz. Schimpfen über die Spiele, statt uns zu fragen, ob wir es nicht besser hätten machen können, und legen damit eine beachtliche Doppelmoral an den Tag.

Das Wallis lehnte eine Kandidatur für die Spiele 2026 ab. Weise und weisse Spiele hätten es werden sollen. An der Skepsis ist vor allem das IOC schuld. Der Gigantismus, den wir nun auch in Peking vorgeführt bekommen. Der Profit, für den die eigenen Werte verraten werden. Und dennoch: Die Schweiz hätte die Fähigkeit, Winterspiele durchzuführen und sie in eine neue Ära zu führen. Die Reformagenda 2020 des IOC gibt die Möglichkeit, Spiele auch dezentral durchzuführen. So, dass die bestehenden Infrastrukturen genutzt werden können. Lausanne hat das 2020 mit den Olympischen Jugendspielen vorexerziert. Ein Teil der Wettkämpfe fand in Graubünden statt, ein anderer in der französischen Nachbarschaft. Die Athleten waren vor allem mit dem ÖV unterwegs. Die Stimmung in Lausanne? Sogar Sportmuffel waren angetan.

«Die Schweiz könnte erfolgreich Olympische Winterspiele organisieren», sagte Bundesrätin Viola Amherd dieser Zeitung. Natürlich! Die Schweiz zeichnet sich aus durch Zuverlässigkeit, Perfektion und Innovation. Nur leider fehlt der Mut zum grossen Wurf. Wie wäre es mit einer Kandidatur für 2030? Damit wir Olympia ohne schlechtes Gewissen konsumieren können.