Fussball-EM Die Nati spielt ausgerechnet in Serbien gegen Weissrussland, doch jetzt droht eine Eskalation: Die Uefa soll einschreiten

Dieses Spiel birgt politischen Zündstoff. Die Schweiz tritt in der EM-Qualifikation gegen Weissrussland an, das mit Putin verbündet ist. Damit nicht genug: Der Match soll in Serbien stattfinden, wo sich gerade die Spannungen mit dem Kosovo zuspitzen. Jetzt meldet sich die Politik zu Wort.