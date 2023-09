Kanton Obwalden «Geistige und seelische Abartigkeit von höherem Grad»: Strafverfahren gegen Mann wegen Missbrauchs Minderjähriger eröffnet Ein junger Mann aus Obwalden hat sich im Ausland an mehreren Kindern vergriffen. Auch in seiner Heimat laufen mittlerweile Ermittlungen gegen ihn.

Eine «geistige und seelische Abartigkeit von höherem Grad» hat ihm die Staatsanwaltschaft in Österreich attestiert. Namentlich leide der Mann, der aus Obwalden stammt, an einer «paranoiden Schizophrenie mit ausgeprägter Wahnbildung». So steht es im Strafantrag der österreichischen Strafverfolgungsbehörden, die den jungen Obwaldner Anfang Jahr vor einem Landesgericht wegen mehrerer sexueller Handlungen mit Kindern anklagten. Das Gericht verurteilte den Mann zu einer «bedingten Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher» bei einer Probezeit von zehn Jahren (wir berichteten).

Im Zuge ihrer Untersuchungen haben die österreichischen Behörden auch Akten zum Mann ans Schweizer Bundesamt für Justiz weitergeleitet, welches sie an die Obwaldner Staatsanwaltschaft weitergab. Und diese hat nun ebenfalls ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet, wie sie auf Anfrage mitteilt. «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich jedoch keine weiteren Auskünfte erteilen», schreibt der zuständige Staatsanwalt. Somit besteht offenbar der Verdacht, dass der Mann auch in Obwalden Straftaten im Zusammenhang mit Minderjährigen begangenen haben könnte. Was die laufenden Untersuchungen ergeben, bleibt abzuwarten.

Zu pornografischen Videos gedrängt

Das Urteil des österreichischen Landgerichts hatte der Mann damals akzeptiert, wodurch es rechtskräftig wurde, wie das Gericht auf Anfrage mitteilt. Bestraft wurde der junge Obwaldner dafür, dass er sich an mehreren Buben im Alter von zehn bis zwölf Jahren sexuell vergriffen oder sie dazu gebracht hatte, pornografisches Videomaterial von sich selbst anzufertigen und ihm zu schicken. Im Gegenzug bot der Obwaldner Geld an. Manchen Kindern drohte er damit, bereits erhaltene Videos zu veröffentlichen, sollten sie seinen weiteren Wünschen nicht nachkommen.

Vor dem österreichischen Gericht hatte sich der Mann zu einer Hormontherapie verpflichtet, die ihn von weiteren Taten im Bereich der Pädophilie abhalten soll. Seine Einweisung in eine Anstalt sprach das Gericht bedingt aus unter der Voraussetzung, dass sich der Mann regelmässig eine solche Hormonspritze verabreichen und sich psychologisch therapieren lässt. Zu Kindern und Jugendlichen darf er zudem keinen Kontakt mehr haben. Gemäss Medienberichten begab sich der Obwaldner nach seiner Verurteilung in Österreich wieder in seine Heimat – wo ihm nun eine weitere Strafe drohen könnte.