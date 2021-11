Die Corona-Fallzahlen steigen zurzeit in der Schweiz schnell. Am Mittwoch meldet das Bundesamt für Gesundheit 4150 neue Coronavirus-Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich am Mittwoch über diese Zahl beunruhigt. Er sei besorgt über die aktuelle Entwicklung, sagt er vor den Medien.