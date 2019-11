Video

Erneut leichtes Erdbeben im Wallis registriert – stärkere Erschütterungen in den nächsten Tagen möglich

Im Wallis kommt die Erde noch nicht zur Ruhe. In den nächsten Tagen sind noch deutlich stärkere Erschütterungen möglich. Doch: So viele Beben wie aktuell gibt es in der Schweiz nur selten.