Pannenzug ist gemäss Hersteller Bombardier zu 75 Prozent «verlässlicher und komfortabler»

Bombardier, der Hersteller des SBB-Pannenzugs FV-Dosto, hat in den vergangenen Wochen und Monaten intensiv an der Behebung der zahlreichen Mängel gearbeitet. Der Zug sei heute verlässlicher und komfortabler, hiess es am Mittwoch an der Medienkonferenz in Zürich.