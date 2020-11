Parlamentstüren müssen offen bleiben - trotz Antragsflut der Linken

Um Debatten im Luzerner Kantonsrat nicht ausufern zu lassen, will die SVP das Regime für Anträge verschärfen: Solche sollen nur noch in den Kommissionen gestellt werden dürfen, damit würde vorab die linke Minderheit diszipliniert. So wichtig die voberatenden Kommissionen auch sind, eine solche Regelung widerspricht der ureigenen Aufgabe eines Parlaments.