Parlamentswahlen in Frankreich Ist Jean-Luc Mélenchon Populist oder Sozialist? Warum diese Frage das Dilemma der Schweizer SP verdeutlicht In der Europapolitik gibt es innerhalb der SP unterschiedliche Ansichten. Das war beim Rahmenabkommen nicht anders als bei der Frontex-Abstimmung und zeigt sich auch an der Personalie Mélenchon, der Premierminister Frankreichs werden will.

Stellt die soziale Frage in den Vordergrund seiner Kampagne: Jean-Luc Mélenchon. Bild: Christophe Petit Tesson / EPA

Die Schweizer Bevölkerung hat die Frontex-Vorlage am Sonntag mit über 71 Prozent der Stimmen angenommen. Das deutliche Verdikt ist auch eine Niederlage für die SP, die sich gegen den Ausbau der Schweizer Beteiligung an die europäische Grenz- und Küstenwache ausgesprochen hatte. «Für die SP war die Ausgangslage unangenehm, weil wir grundsätzlich eine europafreundliche Partei sind», resümierte SP-Ständerat Daniel Jositsch nach der Abstimmung. Er geht davon aus, dass ein grosser Teil der SP-Basis Ja gesagt hat zum Frontex-Ausbau. Denn bei einem Nein hätte der Rauswurf aus dem Schengener Abkommen gedroht, das offene Grenzen in Europa ermöglicht.

Die SP und Europa – das ist zuweilen eine komplizierte Beziehung. Das europapolitische Dilemma der SP lässt sich auch gut anhand der Personalie Jean-Luc Mélenchon aufzeigen. Der Linkspopulist tritt bei den französischen Parlamentswahlen im Juni in einer Allianz mit Grünen und Sozialisten an. Er ist bekannt für seine europaskeptischen Positionen und sieht in der EU die Ursache für die zu tiefen Löhne in Frankreich. Mélenchon ist darum bereit, nachteilige Richtlinien der Europäischen Union zu ignorieren.

SP-Politikerin hofft auf Mélenchon

Diese Haltung sorgte bei den Sozialisten in Frankreich für eine Spaltung, hatte sich der «Parti socialiste» doch stets für eine stärkere europäische Integration eingesetzt. Eine Mehrheit stellte sich schliesslich zwar hinter das Wahlbündnis mit Mélenchon. Manche Mitglieder wie der frühere Innenminister Bernard Cazeneuve traten aus Protest jedoch aus der Partei aus.

Innerhalb der Schweizer Sozialdemokratie gibt es zur Personalie Mélenchon ebenfalls unterschiedliche Meinungen. Besonders pointiert äusserte sich das Genfer SP-Urgestein Jean Ziegler bereits vor fünf Jahren: Er bezeichnete Mélenchon als «wahren Sozialisten».

Jessica Jaccoud, Präsidentin der Waadtländer SP findet, dass die Allianz der französischen Linken unter der Führung Mélenchons nicht mit der sozialistischen Tradition breche. «Das Wahlprogramm sieht unter anderem Investitionen in die öffentlichen Dienstleistungen und eine Steuerung des Energiepreises vor», begründet Jaccoud. «Ich finde es zudem wichtig, dass Mélenchon daran erinnert, dass die EU ein soziales Europa sein muss, welches die Menschen und nicht den Finanzmarkt schützt.»

«Darum würde ich mich über einen Wahlsieg des linken Lagers und einen allfälligen künftigen Premierminister Mélenchon freuen.»

Bis zu diesem selbsterklärten Ziel des Linkspopulisten ist es aber noch ein weiter Weg: Denn in Frankreich wird das Amt des Premierministers nicht direkt gewählt, sondern durch den Präsidenten besetzt – abhängig von den Mehrheitsverhältnissen im Parlament.

«Ähnliche Auffassung» wie Viktor Orbán

Nationalrat Eric Nussbaumer (SP/BL) Keystone

Grosse Vorbehalte gegenüber Mélenchon hat hingegen Nationalrat Eric Nussbaumer (SP/BL). «Ich bedaure es sehr, dass er seine Kommunikation auf Sündenböcke ausrichtet, wie dies häufig bei Populisten zu beobachten ist. Mélenchon gibt der EU die Schuld dafür, dass es in Frankreich nicht gut läuft», analysiert Nussbaumer.

Vollkommen richtig finde er die Forderung nach einem höheren Mindestlohn und die Bestrebungen, dass soziale Fragen in der EU verstärkt angepackt würden.

«Problematisch ist es jedoch, wenn jemand vertragliche Abmachungen grundsätzlich in Frage stellt und die Nichteinhaltung proklamiert»

, so Nussbaumer. In dieser Hinsicht lege Mélenchon eine ähnliche Auffassung an den Tag wie der ungarische Regierungschef Viktor Orbán.

Nussbaumer gehört zu den EU-freundlichsten Sozialdemokraten. Er unterstützte auch das institutionelle Rahmenabkommen. Die SP aber übernahm die ablehnende Haltung der Gewerkschaften.

Die Parallelen zum Gewerkschaftsbund

Besonders der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) kämpfte vehement gegen das Rahmenabkommen, weil er nachteilige Auswirkungen auf die Schweizer Löhne befürchtete. Es ist die gleiche Argumentation, wie sie auch Mélenchon bemüht, wenn er das «soziale Dumping» innerhalb der EU kritisiert.

Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard Keystone

Auf die Parallelen angesprochen sagt Gewerkschafts-Präsident Pierre Yves-Maillard, dass der SGB und die europäischen Gewerkschaften die Analyse Mélenchons teilen, wonach der Lohnschutz in Europa wegen der Priorisierung der Wettbewerbslogik gelitten habe. Er finde es zudem interessant, dass die Aussagen zur Abänderung der EU-Verträge eine Debatte ausgelöst hätten.

Diese Entwicklungen könnten sich auch positiv für die Verhandlungsposition der Schweiz auswirken, glaubt der Waadtländer SP-Nationalrat:

«Jedes Mal, wenn die Frage des Lohnschutzes in Europa diskutiert wird, ist dies sowohl gut für die EU als auch für die Schweiz.»