Parteikongress Waadtländer SP verhindert «Duell der Giganten» – Fraktionschef Nordmann darf in Bundesbern weitermachen Gewerkschaftsboss Maillard und SP-Fraktionschef Nordmann kündeten beide ihre Ambitionen für den Waadtländer Ständeratssitz an. Doch zum internen Duell kam es am Parteitag nicht: Bereits zum zweiten Mal wird Nordmann eine Ausnahmegenehmigung gewährt, damit er erneut für den Nationalrat kandidieren kann.

Was wurde im Vorfeld nicht über die Delegiertenversammlung der Waadtländer SP geschrieben: Schlagzeilen wie «Duell der Giganten» oder «Titanenkampf» waren landauf, landab zu lesen. Nicht ohne Grund: Denn mit Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard und SP-Fraktionschef Roger Nordmann wollten sich am Samstag in Payerne zwei nationale Aushängeschilder der Partei für die Ständeratswahlen im nächsten Herbst aufstellen lassen.

Entspannte Stimmung zwischen den beiden SP-Nationalräten Roger Nordmann und Pierre-Yves Maillard. Keystone

Das Duell der beiden amtierenden Nationalräte um den Waadtländer Sitz im Stöckli war nicht zuletzt deshalb brisant, weil die Zeit von Nordmann in Bundesbern im Fall einer Niederlage gegen den favorisierten Maillard zu Ende gegangen wäre. Dies wegen einer parteiinternen Amtszeitbeschränkung, die es dem 49-Jährigen verunmöglicht hätte, im nächsten Jahr ein weiteres Mal für den Nationalrat zu kandidieren. Bereits für die aktuelle Legislatur profitierte der profilierte Energie- und Aussenpolitiker, der seit 2004 in Bundesbern sitzt, von einer Ausnahmeregelung. Dass diese ein zweites Mal angewandt wird, galt eigentlich als ausgeschlossen.

Doch es kam anders: Das Duell der Giganten wurde in letzter Sekunde verhindert. Es war Maillard, der sich bei der Parteileitung dafür einsetzte, für Nordmann ein zweites Mal die Ausnahmeklausel in den Statuten anzuwenden. Der Antrag wurde schliesslich den Delegierten unterbreitet: Mit 157 zu 67 Stimmen erreichte er die nötige Zweidrittelmehrheit von 150 Stimmen knapp. Nordmann zog in der Folge seine Kandidatur für den Ständerat zurück und wird nun nochmals für den Nationalrat antreten.

Jungsozialist kritisiert «Heuchelei»

Dem knappen Entscheid ging im Saal eine lebhafte Diskussion voraus. Vor allem Vertretende der jüngeren Generation sprachen sich gegen die erneute Amtszeitverlängerung aus – nicht wegen der Personalie Nordmanns, sondern weil es ihnen ums Prinzip ging. «Die Ausnahmegenehmigungen sind in unserer Partei zur Regel geworden», kritisierte eine junge Rednerin. Gar als «krasse Heuchelei» bezeichnete Nicolas Schnorhk das taktische Manöver.

Der Generalsekretär der Waadtländer Jungsozialisten stellte im Anschluss im Gespräch mit CH Media klar, dass die aktuelle Umsetzung der Amtszeitbeschränkung seiner Ansicht nach keinen Sinn mache, wenn sie mit Ausnahmen unterlaufen werde. «Wir brauchen in der Partei neue Köpfe», sagte Schnorhk. Er setzt sich dafür ein, die Möglichkeit der Ausnahmegenehmigungen aus den Statuten der Kantonalpartei zu streichen. «Die SP muss daran arbeiten, mehr junge Menschen in die Ämter zu bringen», so seine Forderung.

Nordmann hätte alle Entscheide akzeptiert

Weite Teile der älteren Generation der Partei scheinen dagegen – zumindest kurzfristig – andere Prioritäten zu haben. Pierre-Yves Maillard wies in seiner Rede zwar daraufhin, dass die Mandate nicht «unendlich» lange dauern dürften. Gleichwohl stellte er klar: «Das grösste legitime Interesse ist es, die Wahlen zu gewinnen, und so die Interessen der Leute voranzubringen.» Dafür kann die Waadtländer Kantonalpartei in seinen Augen nicht auf ihn und seinen Nationalratskollegen Nordmann als Zugpferde verzichten.

Der SP-Fraktionschef selbst betonte angesprochen auf die Diskussion rund um die Amtszeitbeschränkung, dass es ihm nie in den Sinn gekommen wäre, die Parteibasis von sich aus um eine weitere Ausnahmegenehmigung zu bitten. «Ich war bereit, alle Lösungen zu akzeptieren, sei es mit der Politik aufzuhören oder für den Stände- oder Nationalrat zu kandidieren», so Nordmann. Generell finde er die Amtszeitbeschränkung mit der Möglichkeit von Ausnahmen sinnvoll, weil dies situative Entscheidungen wie in seinem Fall ermögliche. Der demokratische Wille der Delegiertenversammlung sei dabei entscheidend: «Das qualifizierte Mehr stellt sicher, dass die Leute die Verlängerung des Mandats wirklich wollen.»

FDP und Grüne halten Waadtländer Sitz

Die erneute Kandidatur Nordmanns für den Nationalrat hat zur Folge, dass nun Gewerkschaftsboss Maillard für die kleine Kammer aufgestellt wird. Er soll am 22. Oktober 2023 versuchen, den vor vier Jahren verlorenen Ständeratssitz für die SP zurückzuerobern. Seine Gegner oder Gegnerinnen sind noch nicht bekannt. Die beiden aktuellen Vertretenden des Kantons Waadt im Ständerat – die Grüne Adèle Thorens und FDP-Mann Olivier Français – haben bis jetzt noch nicht über ihre Zukunftspläne informiert.