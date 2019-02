Passant findet tote Frau auf Parkplatz in Dübendorf

Erschreckender Fund am Mittwochmorgen: Ein Fussgänger hat eine leblose Frau auf einem Parkplatz in Dübendorf entdeckt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 29-Jährigen feststellen. Die Polizei glaubt an ein Tötungsdelikt.