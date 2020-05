Plötzlich im Rampenlicht: Bundeshaus-Reinigungskraft Ana Steka im Interview

Moret: «Ausserordentliche Session wird in die Geschichte eingehen»

Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (FDP/VD) hat am Montag die ausserordentliche Session zur Corona-Krise eröffnet. «Diese Session wird in die Geschichte der Schweizer Demokratie eingehen», sagte Moret an der Session «extra muros» in der Berner Messe Bernexpo.