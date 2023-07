PODCAST Genf hat ein Crack-Problem: Eine neue Form der Droge treibt Süchtige zurück auf die Strasse Sogenannte Crack-Steine bringen Drogenkonsumräume an den Rand ihrer Belastbarkeit. Warum diese Steine ausgerechnet in Genf auftauchen und wie sie Genf aktuell verändern, weiss

CH Media-Westschweizkorrespondent Julian Spörri.

Gewalt gegen Sozialarbeiter und auch gegen andere Süchtige: Was der Drogenkonsumraum «Quai 9» in Genf die letzten Monate erlebte, war nicht vorauszusehen. Neue sogenannte Crack-Steine haben zu einem unerwartet hohen Ansturm von Crack-Süchtigen geführt und zu noch nie dagewesener Gewaltbereitschaft.

Konsequenz: Crack darf aktuell nicht mehr in den Räumlichkeiten konsumiert werden und muss wieder auf der Strasse konsumiert werden. «Leblose Gestalten» nennt CH Media-Journalist Julian Spörri die Abhängigen, die er in Genf angetroffen hat und er weiss, welche Sorgen sich in dem Zusammenhang bei den Genfern breit machen.

Warum konnte sich dieser Drogentrend ausgerechnet in Genf ausbreiten? Was hat die Nähe zu Frankreich damit zu tun und welche Lösungen strebt Genf an?