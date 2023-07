Etappen, Zeitplan und Inhalt festgelegt

Nach den bereits abgeschlossenen Phase der Erarbeitung organisatorischen und inhaltlichen Grundlagen will die PUK bis zur Herbstsession der eidgenössischen Räte im September ihr Untersuchungskonzept ausarbeiten. Danach will die PUK in einer dritten Phase die eigentlichen Untersuchungsarbeiten durchführen, während denen auch Anhörungen durchgeführt werden sollen. Die PUK hat sich vorgenommen, ihre Arbeit in einem Zeitrahmen von zehn bis zwölf Monaten durchzuführen. Laut Chassot sei das mit Blick auf frühere PUK «ein ambitionierter Zeitplan».

Inhaltlich will man sich am Auftrag des Parlaments sowie den von den Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte geleisteten Vorarbeiten orientieren: Im Zentrum steht die Rolle des Bundesrats und der Bundesverwaltung, der Finanzmarktaufsicht FINMA sowie der Nationalbank. Die Mitglieder der PUK haben sich darauf geeinigt, nicht nur nur die Ereignisse unmittelbar vor dem fatalen Ende der Credit Suisse im März 2023 sondern auch die relevanten Entwicklungen in den Vorjahren zu untersuchen.