Politik des Nebensächlichen Hallo Wahlkämpfer, wann kommt endlich Relevantes? Die Wahlen kommen näher, doch was tut die Schweizer Politik? Wetterkapriolen interessieren mehr als der Klimaschutz, und auf dem zentralen Gebiet der Sicherheitspolitik dominieren Widersinnigkeiten. Wann erfahren wir Relevantes zur Ukraine, zur Forschung, zur Bildung?

Wahlplakate im Kanton Aargau: Gesichter statt Inhalte Bild: David Grob

Die kürzer werdenden Gotthardstaus zeigen deutlich an: Die meisten Kantone sind wieder im routinierten Alltag. Und bald sind nationale Wahlen. Auf interessante Streitgespräche mit tollen Ideen warten wir aber noch, in der Ferienzeit hat Kurioses dominiert. Rechtsaussen wurde von der grössten Partei versucht, in Trump’scher Manier Spektakel und Personenkult zu bieten. Die Jungpartei hat gar den Krieg um die Identität ausgerufen, als stünden wir kurz vor dem Sonderbundskrieg. In Basel wurde der Fraktions­vizepräsident von der «bz» der versuchten Irreführung der Öffentlichkeit überführt. Auch in anderen Kantonen fallen Exponenten dieser Partei durch ihre Mühe mit Gesetz und Anstand auf.

Am anderen Ende des politischen Spektrums ist die Glaubwürdigkeit indirekt gefordert. Trotz Wetterkapriolen interessiert sich die Öffentlichkeit eher für die Fehler von Thomas Buchelis Prognosemodellen und die Langstreckenflüge der Klimakleber als für den eigentlichen Klimaschutz. Auch die «Me Too»-Probleme in den linksalternativen Redaktionen absorbieren Aufmerksamkeit.

Aufgeregtheit des helvetischen Politbetriebs

Eine internationale Studie zur Zufriedenheit der Bevölkerung zeigt, dass sich diese in der Schweiz weltrekordmässig wohlfühlt. Die Aufgeregtheit des helvetischen Politbetriebs interessiert deshalb wenig. Zumal zu den wirklich brisanten Themen, zu unserer Europa- und Sicherheitspolitik, wenig Vertrauenswürdiges geliefert wird. Aussitzen und Schlaumeiern funktionieren aber nicht mehr lange. Die Kooperation in Forschung, Wirtschaft, Energie, Migration und Sicherheit ist zentral für unseren Wohlstand. Namentlich die ambivalente Position im russischen Angriffskrieg schadet unserem Ansehen.

Andere kleine bis mittelgrosse Länder wie Holland, Dänemark oder Portugal helfen der überfallenen Ukraine markant. Wir hingegen dulden immer noch die russische Geheimdienstzentrale mit über 70 Spionen in Genf. Die Kriegsfinanzierung über den hiesigen Rohstoffhandel geht ungebremst weiter. Wie diese Zeitung entdeckte, soll die bisher inaktive Eidgenössische Rüstungskommission neu zusammengesetzt werden – unter anderen mit einem Politiker, der lange für das Swiss Russian Forum aktiv war. Stiftungszweck: der Austausch von Informationen.

Neben solchen Irritationen finden unsere Projekte für die überfallene Ukraine kaum Beachtung – für die Flüchtlinge, zur Wasseraufbereitung oder Reparatur der Infrastruktur. Wenn der Bundesrat dann doch einmal eine Aktion hervorhebt, bleibt es zwiespältig: Stolz verkündete das VBS vergangene Woche, die Schweiz liefere nun einen neu gebauten Minenräumer. Gleichzeitig bleiben die zwölf einsatzbereiten Räumer der Armee im Hangar stehen, statt bei der Entminung der Getreideflächen mitzuhelfen und das Leben der Bauern zu schützen.

Besserwisser und Russlandversteher

Die Begründung für solche Widersinnigkeiten ist stets dieselbe. Die Objekte werden nicht nach der tatsächlichen Verwendung, sondern nach neutralitätspolitischen Opportunitäten und den ursprünglichen Prospekten beurteilt. So kommt es, dass zwar Rekordmengen an Waffen an die kriegsführenden Despotien im Nahen Osten geliefert werden, aber keine armeeeigenen Minenräumer und Schutzmaterial für die ukrainische Zivilbevölkerung. Ebenso stehen die 96 Leo-Panzer der Ruag in Italien sinnlos rum, weil wir sie in ultraorthodoxer Neutralitätslogik unseren wichtigsten Partnern in Westeuropa absolut nicht verkaufen wollen. Der Schlamassel bei der Ruag selber mit Korruptionsverdacht kommt noch dazu. Immerhin will jetzt die zuständige Ständeratskommission den Verkauf von 25 Leos aus den Armeebeständen an Deutschland ermöglichen.

Diese verwirrliche Politik schwächt unsere Position. Wer den letzten SRF-«Club» sah, wundert sich allerdings nicht mehr. Der seniore Vertreter der Schweizer Diplomatie gab vor den Experten den abgeklärten Besserwisser und Russlandversteher. Ein guter Wahlkampf kann Mehrwert schaffen. Wir warten auf Relevantes – zu Aufwertung der Berufslehre, Forschungs­zusammenarbeit, Investitionen in Innovation oder Unterstützung der Ukraine in der integralen Wiederherstellung des Völkerrechts. Die kleine Schweiz lebt von ihren Tüftlern und vom Prinzip Recht vor Macht.