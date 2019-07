Hallwilersee: Polizei fragte bei der einzigen Kaiman-Halterin nach, ob noch alle Tiere da seien

Fischer sichtet Kaiman im Hallwilersee – nun sucht die Polizei das Reptil

Am Sonntagabend hat ein erfahrener Fischer im Hallwilersee bei Beinwil am See ein Reptil gesichtet. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen Kaiman handeln könnte. Die Suche nach dem Exoten blieb bisher ohne Erfolg.