Medienpreis Aargau-Solothurn Morde, Schutzgeld, Strohmänner: So stark ist die Mafia in der Schweiz verankert – jetzt wurde unsere Recherche preisgekrönt Noch immer wird die Mafia in der Schweiz unterschätzt. Dabei geht ihr Einfluss bis tief in die Gesellschaft hinein. Unser Redaktor hat mit seiner Recherche dort hingeschaut, wo sich andere abwenden. Die preisgekrönte vierteilige Serie zum Nachlesen.

Am Montag wurde die grosse Mafia-Recherche unseres Redaktors Henry Habegger mit dem Medienpreis Aargau-Solothurn ausgezeichnet. In seiner Laudatio hob Paolo Bernasconi, früherer leitender Staatsanwalt des Kantons Tessin, die Bedeutung der Artikel hervor: «Es wird endlich einmal für die Öffentlichkeit und für die Ohren der Politiker das düstere Bild der systematischen Infiltrierung der Mafia in der Schweiz dargestellt: Schaffung von Arbeitsstellen in der Restauration, in Nachtklubs und in der Baubranche.» Hier finden Sie alle Teile der Serie zum Nachlesen.