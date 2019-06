Prix Caritas 2019 geht nach Brasilien Der diesjährige Prix Caritas geht an die «Associação Beneficente São Marthino». Die Organisation setzt sich seit über dreissig Jahren für die soziale Integration von Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen ein.

Direktor Frei Adailson Quintino dos Santos (links) und Koordinatorin Lucimar Correa auf dem Dach der Luzerner Caritas. (Bild: Boris Bürgisser, Luzern, 11. Juni 2019)

(pd/elo/sda) Vertreten wurde die Organisation an der Verleihung von Direktor Frei Adailson Quintino dos Santos und Koordinatorin Lucimar Correa. «Durch die wertvolle Arbeit von São Martinho erhalten Jugendliche neben Bildungs- und Freizeitangeboten eine Berufsausbildung und damit neue Lebensgrundlagen und bessere Zukunftschancen. Das Zentrum gilt in ganz Brasilien als beispielhaft für seinen sozialpädagogischen Ansatz», so die Caritas in ihrer Mitteilung.

Die Organisation São Martinho hat mobile Teams, denen Sozialarbeiter, Lehrer, Psychologen und Juristen angehören. Sie nehmen Kontakt mit den Kindern und wenn möglich ihren Eltern auf. Jährlich begleitet die Organisation rund 1800 Kinder und Jugendliche.

Der Prix Caritas wurde am Mittwoch durch Pascale Baeriswyl, Staatssekretärin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, im KKL in Luzern vergeben. Der Preis wird jährlich an Personen verliehen, die sich durch besondere Verdienste im Sozialen, in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der interkulturellen Verständigung ausgezeichnet haben.