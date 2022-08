Pro & Contra Prisca Birrer-Heimo und Thomas Aeschi streiten über die Reform der Verrechnungssteuer Am 25. September stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Reform der Verrechnungssteuer ab. SVP-Nationalrat Thomas Aeschi befürwortet die Vorlage, SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo ist dagegen.

Thomas Aeschi und Prisca Birrer-Heimo. PD / Patrick Hürlimann

PRO: Thomas Aeschi, SVP-Nationalrat

Thomas Aeschi, Nationalrat (SVP/ZG). PD

FDP, Mitte, GLP und SVP, sowie der Bundesrat, die Kantone und alle Wirtschaftsverbände unterstützen die Verrechnungssteuerreform, weil diese Geld vom Ausland in die Schweiz zurückbringt. Stimmen auch Sie «Ja» zu dieser Vorlage!

In den letzten Jahrzehnten wurden immer weniger Wertpapiere in der Schweiz herausgegeben. So hat sich das Volumen an inländischen Anleihen alleine in den letzten 12 Jahren halbiert. Immer mehr Steuereinnahmen, Arbeitsplätze und Sozialversicherungsbeiträge wandern ins Ausland ab. Die Ursache ist die Verrechnungssteuer auf den Erträgen von inländischen Anleihen. Sie macht die Herausgabe von Anleihen in der Schweiz unattraktiv, da die Rückforderung der 35-prozentigen Verrechnungssteuer administrativ aufwendig ist und die entsprechenden Gelder zu lange blockiert bleiben. So werden immer mehr Anleihen von Schweizer Unternehmen im Ausland statt in der Schweiz herausgegeben. Andere Länder haben gehandelt. So gibt z.B. Luxemburg im Verhältnis zum BIP 190 Mal mehr Anleihen heraus als die Schweiz und profitiert entsprechend bei den Steuereinnahmen, Arbeitsplätzen und Sozialversicherungsbeiträgen.

Um diese Problematik zu lösen haben Bundesrat und Parlament eine gezielte Gesetzesänderung beschlossen, mit der die Wertschöpfung zurück in die Schweiz gebracht wird. Mehr als die Hälfte aller Anleihen-Herausgaben von Schweizer Unternehmen erfolgt heute im Ausland. Wenn die Schweiz nur einen Viertel davon ins eigene Land zurückholt, entspricht dies 115 Milliarden Franken. Dies führt zu steigenden Steuereinnahmen. Schon nach fünf Jahren rechnet der Bund mit zusätzlichen Einnahmen von 350 Millionen Franken pro Jahr.

Diese Gesetzesänderung lohnt sich für die Schweiz, denn wir holen Geld zurück in die Schweiz, das wir ans Ausland verloren haben. So haben im Parlament FDP, Mitte, GLP und SVP die Vorlage unterstützt. Stimmen auch Sie «JA» zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes!

CONTRA: Prisca Birrer-Heimo, SP-Nationalrätin

Prisca Birrer-Heimo, Nationalrätin (SP/LU). Patrick Hürlimann

Die Verrechnungssteuer ist eine sogenannte Sicherungssteuer, die Steuerhinterziehung verhindern soll. Wer seine Einnahmen korrekt deklariert und versteuert, bekommt die Verrechnungssteuer zurückerstattet. Mit diesem simplen und bewährten Anreizsystem wird die Steuerehrlichkeit gefördert.

Nun soll die Verrechnungssteuer auf inländischen Obligationen abgeschafft werden. Damit wird der Zweck dieser Sicherungssteuer ausgehebelt. Für jene, die Erträge und Vermögensteile nicht oder unvollständig deklarieren, entsteht ein neues Steuerschlupfloch. Das ist ein Freipass für Steuerhinterzieher. Am Schluss bezahlen die ehrlichen Steuerpflichtigen.

Einmalig kostet das Ganze mehr als eine Milliarde Franken, jährlich wiederkehrend im aktuellen Tiefzinsumfeld 215 bis 275 Millionen Franken. Bei einem Zinsniveau von drei bis vier Prozent dürften die Steuerausfälle 600 bis 800 Millionen Franken betragen. Davon sind auch die Kantone betroffen, weil sie zehn Prozent der Verrechnungssteuererträge erhalten. Es ist unverständlich, dass der Bund auf diese Steuereinnahmen verzichten will; in einer Zeit, in der die Kaufkraft der Haushalte sinkt und immer mehr Menschen den Gürtel enger schnallen müssen.

Mit der geplanten Abschaffung der Verrechnungssteuer auf inländischen Obligationen würde die Kapitalbeschaffung von rund 200 Konzernen privilegiert. KMU finanzieren sich nämlich nicht über die Ausgabe von Obligationen. Nachdem die Schweizer Bevölkerung die Stempelsteuer-Vorlage im Februar deutlich ablehnte, soll nun schon wieder eine kleine Minderheit von 0,03 Prozent der Unternehmen Sonderrechte erhalten.

Während die Verrechnungssteuer auf den Sparkonti der Bevölkerung bestehen bleibt, ziehen sich Grossanleger steuerfrei aus der Affäre. Viel Geld fliesst direkt an Anleger ins Ausland ab.

Mit immer neuen Vorlagen soll erreicht werden, dass die Finanzindustrie, deren Profiteure sowie Konzerne weniger Steuern bezahlen müssen. Dieser Salamitaktik der bürgerlichen Parlamentsmehrheit, gepaart mit massivem Lobbying der Banken- und Finanzbranche, muss ein Riegel geschoben werden.