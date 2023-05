Pro & Contra Unnütz oder unabdingbar? Manuela Weichelt und Nicolas Rimoldi sind geteilter Meinung bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz Am 18. Juni stimmt die Schweiz zum dritten Mal über die Verlängerung des Covid-Gesetzes ab. Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt befürwortet die Vorlage, Nicolas Rimoldi von «Mass-voll» lehnt sie ab.

Nicolas Rimoldi lehnt die Verlängerung des Covid-Gesetzes ab, Manuela Weichelt befürwortet sie. Bild: CHM

PRO: Manuela Weichelt, Nationalrätin Grüne

Nationalrätin Manuela Weichelt (Grüne/ZG). Bild: Béatrice Devènes

Das Covid-19 Gesetz hat viele Unternehmen gerettet und viele Frauen und Männer in unserer Bevölkerung geschützt. Glücklicherweise befinden wir uns in der Schweiz seit dem 1. April 2022 wieder in der normalen Lage, und auch in unserem Alltag ist wieder Normalität eingekehrt. Ohne ein Ja zum Covid-Gesetz riskieren wir, dass der Bundesrat im Ernstfall erneut mittels Verordnungen, Notrecht und dringlicher Gesetzgebung reagieren muss. Wir brauchen eine saubere gesetzliche Grundlage.

Glücklicherweise konnten wir mittlerweile das Covid-19-Gesetz weitgehend ausser Kraft setzen. Sollte es jedoch zu einer weiteren Pandemie kommen, muss die Schweiz in der Lage sein, schnell und mit den bewährten Instrumenten zu reagieren. Für diese Eventualität hat das Parlament in der Wintersession beschlossen, die Rechtsgrundlage für bestimmte Massnahmen dieses Gesetzes zu verlängern. So soll etwa unsere Bevölkerung dank der Ausstellung von international kompatiblen Zertifikaten die Reisefreiheit behalten können, besonders gefährdete Arbeitnehmende durch Homeoffice geschützt werden, und die Mitglieder des Parlaments können ihre Stimme in Abwesenheit abgeben, falls sie sich aufgrund behördlicher Weisungen wegen Covid-19 in Isolation oder Quarantäne begeben müssen. Im Sinne eines vorausschauenden Pandemiemanagements ist es sinnvoll, für einige wenige Massnahmen ausgewählte Artikel bis Juni 2024 zu verlängern.

Seit 2021 haben sich die Grünen mit vollem Einsatz für wichtige Verbesserungen am Covid-Gesetz engagiert, insbesondere in Bezug auf die politischen Rechte, wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen und Härtefallregelungen. Zweimal schon hat das Volk Ja zum Covid-Gesetz gesagt. Auch am 18. Juni ist ein Ja wichtig!

CONTRA: Nicolas Rimoldi, Co-Kampagnenleiter «Massnahmen? Nein danke!»

Nicolas Rimoldi ist Präsident von «Mass-voll». Bild: Keystone

Corona ist vorbei, der Bund hat die Pandemie für beendet erklärt und alle Massnahmen aufgehoben. Trotzdem wurde das Covid-Gesetz entgegen jeder wissenschaftlichen Evidenz und Notwendigkeit bis 2024 verlängert. Dagegen ergriff eine breite zivilgesellschaftliche Allianz von Bürgerrechtsorganisationen, Parteien und Vereinen das Referendum.

In den letzten Jahren wurde die Schweizer Bevölkerung in nie gekannter Weise gespalten, Freundschaften und Beziehungen zerbrachen. Viele Menschen haben stark gelitten. Angst, Depressionen und Einsamkeit haben massiv zugenommen. Menschen starben einsam in den Altersheimen. Insbesondere junge Menschen erlitten schwere gesundheitliche und psychische Schäden. In Luzern haben deshalb alle Jungparteien mit Pro Juventute einen Appell gestartet, und in Zürich lancierte die Junge Mitte eine Volksinitiative «für eine verbesserte Versorgung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher». Existenzen wurden vernichtet, eine historische Konkurswelle erfasst derzeit die Schweiz. Die Krankenkassenprämien explodieren.

Die Argumente der bisherigen Covid-Abstimmungen fallen komplett weg: Die Finanzhilfen sind nun abgeschlossen, und das Covid-Zertifikat erwies sich als nutzlos. Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit hielt fest: «Geimpfte können das Virus genauso weiterverbreiten wie Ungeimpfte.» Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, bestätigte am 23. Januar 2023 im «Tages-Anzeiger», «dass wir die Übertragung mit der Impfung nicht beeinflussen können»! Somit gibt es keine wissenschaftliche Grundlage für das Covid-Zertifikat. Bestehende Gesetze genügen, den Schutz der Bevölkerung gegenüber Krankheitserregern sicherzustellen. Zum Reisen genügt der weltweit anerkannte Impfausweis. Das BAG bestätigt: «Ein Covid-Zertifikat, das in der Schweiz gültig ist, bedeutet aber keine Garantie für die Einreise in andere Länder und Regionen.»

Wer will, kann nach wie vor eine Maske tragen, sich impfen und testen lassen. Beschützen Sie mit uns die verfassungsmässigen Grundrechte und das fragile demokratische Gefüge der Schweiz! Überwinden wir die Spaltung der Gesellschaft mit einem Nein am 18. Juni!