Pro: «Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen»

Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard aus dem Kanton Zug unterstützt das Anliegen der Initiantinnen und Initianten. Bild: Alessandro Della Valle

Haben Sie gewusst, dass wir in der Schweiz jeden Tag 26 Todesfälle verursacht durch den Tabakkonsum haben? Das sind deutlich mehr als die 18 Personen, die seit März 2020 täglich an Covid-19 sterben und durchschnittlich älter sind als die Tabakopfer. Wir könnten jährlich 9500 von diesen Tabak-Todesopfern vermeiden.

Die Tabakindustrie ist leider – um es richtig ungefiltert auszudrücken – stets auf der Suche nach Nachwuchs-Konsumentinnen und -Konsumenten. Eine lukrative Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche: 98 Prozent aller Rauchenden beginnen vor ihrem 21. Lebensjahr mit dem Tabakkonsum. Ein Viertel der unter 17-Jährigen in der Schweiz raucht.

Hinzu kommen Produkte wie E-Zigaretten: Vermarktet als einfaches Mittel, um mit dem Rauchen aufzuhören, sind sie in Wahrheit eine Einstiegshilfe in den Tabakkonsum für Jugendliche. Die Initiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» geht diesen Missstand an. Sie verbietet jegliche Werbung für Tabakprodukte, die Jugendliche erreicht – insbesondere im Netz und in Gratiszeitungen.

Die Haus- und Kinderärzte Schweiz, Pädiatrie Schweiz, der Schweizerische Apothekerverband, kantonale Lungenligen, der Schweizerische Drogistenverband, die FMH, Swiss Olympic, der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, Kinderschutz Schweiz und viele mehr stehen hinter der Initiative. Es geht um den Schutz der jungen Generation.

Das Parlament stellt der Initiative einen weitgehend nutzlosen Gegenvorschlag entgegen. Dieser sieht vor allem Massnahmen vor, welche in vielen Kantonen bereits jetzt in Kraft sind. Mit diesem ungenügenden indirekten Gegenvorschlag würde die Schweiz nicht einmal die Voraussetzungen erfüllen, um dem Übereinkommen der Weltgesundheitsorganisation WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs beizutreten. Darum: Stimmen Sie am 13. Februar Ja zur Initiative zum Schutz der Kinder vor Tabakwerbung!

Contra: «Das Tabakproduktegesetz greift, die Initiative ist unnötig»

Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller lehnt die Initiative ab. Der indirekte Gegenvorschlag hingegen sei durchdacht und vernünftig. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Einverstanden, Kinder und Jugendliche müssen vor dem Tabakkonsum geschützt werden. Die Frage stellt sich jedoch, welches der beste Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Dem Bundesrat und dem Parlament geht die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» deutlich zu weit.

Die Initiative fordert unterm Strich ein Totalverbot der Werbung für Tabakprodukte. Dieser extreme Weg ignoriert die Eigenverantwortung der erwachsenen Konsumentinnen und Konsumenten.

Diese Initiative sieht ein totales Werbeverbot vor – auch für Erwachsene. Das kommt einem massiven Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit gleich. Der Jugendschutz ist wichtig, allerdings darf er nicht als Vorwand missbraucht werden, um Werbung für legale Produkte komplett zu verbieten. Soll als Nächstes etwa die Werbung für Süsses, Autos oder Fleisch verboten werden?

Die Volksinitiative ist nicht nur extrem, sondern auch unnötig. Das Parlament hat in der Herbstsession 2021 ein Tabakproduktegesetz beschlossen, das neue Werbe- und Sponsoringvorschriften vorsieht. Die Gegner verkennen, dass ein unverhältnismässiges Werbeverbot die Schweiz nicht zu einem Nichtraucherstaat macht. Im Gegenteil: So rauchen in Frankreich oder Italien, wo Werbung für Tabakprodukte weitgehend verboten ist, viel mehr Leute als hierzulande.

Im Gegensatz zur extremen Volksinitiative ist der indirekte Gegenvorschlag durchdacht und setzt richtig um: So verschwindet Tabakwerbung aus dem öffentlichen Raum und wird nur noch dort erlaubt, wo sie sich gezielt an Erwachsene richtet. Viel wichtiger als die Werbung ist jedoch, dass mit diesem Gesetz Minderjährige gar keine Tabakprodukte mehr kaufen können. Die eidgenössischen Räte kamen zum Schluss, dass mit diesem Gegenvorschlag ein griffiger Jugendschutz sichergestellt werden kann, und sagten klar Nein zur Werbeverbots-Initiative. Ein vernünftiger Entscheid.