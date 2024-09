Profiteur SVP? Der Fall Windisch und eine Kipp-Umfrage: Die Woche, die das Wahljahr neu lanciert hat Das Momentum lag bei der FDP und der Mitte-Partei; die SVP schien nicht vom Fleck zu kommen. Dann kam die Asyl-Kontroverse von Windisch, und plötzlich zeigte sich, dass schon davor einiges ins Rutschen geraten war: Was passiert da gerade, ein halbes Jahr vor den eidgenössischen Wahlen?

Exklusiv für Abonnenten

Das Mehrfamilienhaus in Windisch, das 49 Personen bis Ende Juni verlassen müssen. Künftig sollen hier 100 Asylsuchende wohnen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

«Es riecht nach 2015», sagt ein Politiker der Mitte-Partei. Er mag den Geruch nicht.

Bis vor kurzem sah es danach aus, als würde kein Thema das Wahljahr 2023 prägen. Die kantonalen Wahlen in Zürich und Basel-Landschaft verliefen ruhig im Februar: Keine Partei machte Sprünge, keine Partei brach ein.

Und jetzt? Reden viele von der Zuwanderung und ihren Folgen. Um 81’000 Personen ist die ständige Wohnbevölkerung im vergangenen Jahr gewachsen. Auch die Zahl der Asylsuchenden steigt. Dass Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen Flüchtlingen überlassen sollen, wie in Seegräben und Windisch, sorgt im ganzen Land für Schlagzeilen. Zwar unterliefen den Behörden Fehler. Die Heftigkeit der Reaktionen hat aber damit zu tun, dass die Fälle für ein Problem stehen, das viele betrifft: Es ist schwer, in den Schweizer Agglomerationen eine Wohnung zu finden.

Politiker und Wahlkämpfer fühlen sich plötzlich zurückversetzt ins Jahr 2015, weil die nationalen Wahlen damals vom Thema Zuwanderung dominiert wurden. Ein Jahr zuvor hatten die Stimmberechtigten die Masseneinwanderungsinitiative angenommen. Dann verübten in Europa islamistische Extremisten Terroranschläge. Hunderttausende Flüchtlinge kamen aus Syrien auf der Balkan-Route nach Europa. Die SVP erreichte 29,4 Wählerprozente, ihr bestes bisheriges Resultat.

Wohnungsknappheit breitet sich aus

Nun frohlockt Christoph Blocher in der «Weltwoche»: «Das grosse Thema des eidgenössischen Wahljahrs 2023 wird die Zuwanderung sein.» Eine neue Wahlumfrage des «Tages-Anzeigers» zeigt: Die SVP könnte im Herbst zwei Wählerprozente hinzugewinnen, die Grünen deren zwei verlieren; die anderen Parteien schneiden ähnlich ab wie 2019.

Die SVP tat sich in den vergangenen Jahren mehrheitlich schwer in den kantonalen Wahlen. Im Bundesparlament sind einige Exponenten der Volkspartei nicht überzeugt von der Führung und dem Engagement des Parteipräsidenten Marco Chiesa. Ihm und der ganzen SVP scheinen jetzt aber die Früchte in den Schoss zu fallen.

«Die SVP lebt mehr als andere Parteien von der Themenkonjunktur», sagt der Politologe Michael Hermann. Die Volkspartei braucht ein Thema, das ihre Anhängerinnen und Anhänger an die Wahlurnen bringt. 2019 gelang es der SVP nicht, ihre Sympathisanten zu mobilisieren. Die Partei verlor fast vier Wählerprozente.

Was rüttelt die Menschen auf? Es ist nicht so, dass Schweizer Arbeitskräfte wegen der hohen Zuwanderung nur mit Mühe eine Stelle finden. Im Gegenteil fehlt es in vielen Branchen an Fachkräften. Das Problem liegt anderswo. Sucht jemand in der Stadt Zürich eine Wohnung und kann nicht persönliche Beziehungen spielen lassen, dann viel Glück. Auf den Onlineportalen findet man Schuhschachteln, die für einen Mietzins von 3000 Franken und mehr angeboten werden. Kommt eine schöne und einigermassen bezahlbare Wohnung ins Angebot, stehen sich die Interessierten bei der Besichtigung auf den Füssen herum.

Zehn-Millionen-Schweiz am Horizont

Die Wohnungsknappheit breitet sich aus. Die SVP sagt: Die Zuwanderung sei schuld. Die Neun-Millionen-Schweiz, die bald erreicht ist, die Zehn-Millionen-Schweiz, die in wenigen Jahren erreicht sein wird – da halte der Ausbau der Infrastruktur nicht mit.

Das ist nicht der einzige Grund für die Knappheit an Wohnraum. Die Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes dauert zu lange. Die Immobilienbranche war in den vergangenen Jahren eher zurückhaltend, weil die Renditen sanken; die Zahl der Baugesuche ist tief wie seit zwei Jahrzehnten nicht. Diese Faktoren spielen alle eine Rolle. Aber im Wahlkampf wird die Gleichung «weniger Zuwanderung, weniger Wohnungsmangel» bei vielen verfangen.

Als 2015 die Zuwanderung den Wahlkampf dominierte, schienen die anderen Parteien ratlos. Sie überliessen das Thema der SVP. Das soll sich ändern. «Wir werden uns nicht verstecken, sondern dagegenhalten», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth. Die SVP unterstütze Steuererleichterungen für Grosskonzerne. Das sei der Hauptgrund für die Verdrängung von Menschen mit normalen Einkommen aus den Städten.

Die SP ist daran, eine Volksinitiative zu den Mieten vorzubereiten. Und Nationalrätin Jacqueline Badran beackert das Thema eifrig: Das wahre Problem seien die viel zu hohen Mieten, sagt sie. Trotzdem will Badran nun Airbnb verbieten lassen. Ohne das Online-Portal zur Vermietung von Unterkünften würden auf einen Schlag 20’000 Wohnungen frei.

In der FDP scheint der Burkart-Effekt verpufft

Und die anderen Parteien? In der FDP scheint der Burkart-Effekt verpufft. Die Partei könnte im Herbst gleich schlecht abschneiden wie 2019. Der Präsident der Freisinnigen redet viel darüber, wie er sich die Neutralität der Schweiz vorstellt. Die Partei will im Wahlkampf Forderungen nach einer liberalen Wirtschaftspolitik in den Vordergrund rücken: weniger Bürokratie, weniger Vorschriften, mehr Digitalisierung.

Ob das reicht? FDP-Ständerat Damian Müller weist darauf hin, dass die Schweiz auf die grösste Knappheit an Wohnungen seit 30 Jahren zusteuere: Im Jahr 2026 könnten im Land 51’000 Wohnungen fehlen.

Müller fordert den Bundesrat nun zu einer Analyse der Lage auf. Er will wissen, warum Kantone und Gemeinden so lange brauchen, um sich auf die neuen Parameter der Raumplanung umzustellen. Und er verlangt: eine stärkere Gewichtung der baulichen Verdichtung gegenüber dem Lärmschutz. Lockerungen beim «überbordenden Denkmal- und Heimatschutz». Beschleunigung der Verfahren bei Einsprachen. Die FDP will das Problem also mit effizienteren Bauverfahren angehen.

Die SVP beeindruckt das wenig. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den Asylbereich: Die Schweiz müsse prüfen, das Dublin-Abkommen zu kündigen. Italien nimmt derzeit nur noch wenige Asylbewerber zurück, obwohl der Vertrag das Land dazu verpflichtet. Die Volkspartei versucht den Wahlkampf anzugehen, indem sie die neue Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) attackiert: Ihre romantischen humanitären Vorstellungen seien eine Einladung an noch mehr Wirtschaftsmigranten, die Schweiz als Ziel auszuwählen.

Vertrautes SVP-Terrain

Die SVP bewegt sich auf vertrautem Terrain. In den Zentralen der anderen Parteien werden derweil Konzepte gewälzt: Wie soll man reagieren, wenn das Thema Zuwanderung auf dem Sorgenbarometer der Bevölkerung weiter hochsteigt?

In den ökologisch ausgerichteten Parteien sagen derweil einige, dass es anders kommen könnte: Der Februar war trocken, und der Schweiz steht möglicherweise ein neuer Dürresommer bevor. Der Klimawandel, der die Menschen derzeit nicht so stark zu beschäftigen scheint, wäre wieder das dominierende Thema. Die Grünen schaffen es dann vielleicht, ihre Verluste in Grenzen zu halten. Und die Grünliberalen würden weiter stark zulegen.

Über die Klimaerwärmung spricht die SVP nicht gerne, weil es für sie hier nichts zu holen gibt. Spricht man auf den Wahlpodien hingegen über die Zuwanderung, wird ihr ein Sieg kaum zu nehmen sein. Wie im Jahr 2015.