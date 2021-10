Prognose Bis zu 20 Grad in den Föhntälern – danach kommt der Schnee Das Wetter am Wochenende wird nochmals mild mit Sonne und Wolken, bevor am Montag eine Kaltfront über die Schweiz zieht. Ab nächster Woche wird in höheren Lagen Schnee erwartet.

Ein kleines Stückchen Sommer (fast): Am Wochenende kannst du mancherorts nochmals die kurzen Hosen auspacken. zVg

Wanderinnen und Wanderer aufgepasst: Dieses Wochenende habt ihr nochmals das perfekte Ausflugswetter. Wie MeteoNews schreibt, bleibt es bis Sonntag auf den Bergen mit einer Nullgradgrenze auf 3000 bis knapp 3500 Metern mild. Am Wochenende sind die Temperaturen zudem auch in einigen Föhntälern ausserordentlich hoch, so liegen örtlich über 20 Grad drin.

Auch im Flachland bleibt es mit Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad zwar mild, allerdings wird es wohl grau: Die Meteorologen prognostizieren fürs Mittelland eine Wolkendecke.

Heute Vormittag macht sich im Flachland oft Nebel breit, welcher sich am Nachmittag aber weitgehend auflöst. Ansonsten zeigt sich der heutige Tag abgesehen von ein paar hohen Wolken meist sonnig - ideales Bergwetter 😎Details: https://t.co/0F97Po0Pu0 (gz) pic.twitter.com/Cri03aEn18 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 29, 2021

Danach kommt der Schnee

In der kommenden Woche wird dann vor allem in den höheren Bergenregionen einiges an Neuschnee erwartet. So zieht am Montag eine Kaltfront über uns hinweg, die Schneefallgrenze sinkt dabei von anfänglich über 2500 Metern bis Montagabend gegen 1500 Meter. Bis zur Nacht auf Dienstag sind im Norden ab etwa 2500 Metern 10 bis knapp über 20 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, darunter sind die Neuschneemengen etwas geringer, unterhalb von knapp über 1500 Metern gibt es noch keinen Schnee.



Am Dienstag kommt kaum Neuschnee dazu. Dies ändert sich dann aber am Mittwoch, wo es mit einer weiteren Kaltfront eine rechte Portion gibt. Dabei dürfte die Schneefallgrenze im Norden auf etwa 1200 Meter sinken. (ArgoviaToday)