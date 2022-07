Raubtiere Beverin-Rudel geht es an den Kragen – sogar Umweltverbände fordern Wolfsabschuss In Graubünden und Wallis geraten Wölfe unter Druck. Die aktuellen Schlagzeilen fallen in eine politisch brisante Zeit: Eine Jagdgesetz-Revision steht an.

Ein Wolf im Graubünden, vermutlich M92, transportiert ein gerissenes und teilweise genutztes Reh ab. Amt Für Jagd und Fischerei Graubünden

Das Dokument hat Seltenheitswert: In einer gemeinsamen Mitteilung fordern die Umweltorganisationen Pro Natura, WWF und Gruppe Wolf Schweiz ein «rasches und zielgerichtetes Handeln des Kantons» Graubünden. Das heisst nichts anderes, als dass Leitwolf M92 sterben muss. Es sei offensichtlich, dass sich sein unerwünschtes Verhalten nicht mehr ändern liesse.

Was ist geschehen? In den vergangenen Jahren und Monaten ist das Wolfsrudel mit Streifgebiet um den Piz Beverin mehr und mehr in den Fokus gerückt, weil es Dinge getan hat, die ein Wolfsrudel normalerweise nicht tut. Es riss Kälber, einen Esel und näherte sich Menschen. Die jüngste Aufregung gründet aber darin, dass das Rudel um Rüde M92 mutmasslich zwei Mutterkühe angegriffen hat.

«Die Tötung einer ausgewachsenen Mutterkuh entspricht im Vergleich zur Gefährdungs- und Schadensentwicklung bei Schafen und Ziegen einer weiteren, neuen und schwerer wiegenden Eingriffstiefe», schrieb das Bündner Amt für Jagd und Fischerei vor Wochenfrist. Zuletzt musste am Mittwochabend eine Kuh notgetötet werden.

Leitwolf abschiessen – oder gar das ganze Rudel?

In Graubünden mehrten sich schon davor Stimmen, die eine schärfere Regulierung des Rudels verlangten, als nur Jungtiere abzuschiessen. Bauernverbände und landwirtschaftliche Organisationen sähen am liebsten das ganze Beverin-Rudel tot.

Allein aber für einen Abschuss des Leitwolfs sind die gesetzlichen Hürden hoch. In der Vergangenheit hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) einen Antrag zum Abschuss von M92 deshalb abgelehnt, weil nicht nachgewiesen werden konnte, dass der Leitrüde selber an problematischen Angriffen auf Nutztiere beteiligt war.

Am Freitagnachmittag hat deshalb der Kanton Graubünden Massnahmen angekündigt, aber M92 bleibt vorerst verschont. Stattdessen werden nun zwei Jungtiere aus dem Beverin-Rudel geschossen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Ob es dabei bleibt, ist fraglich. Der Kanton «will insbesondere auch das Vatertier M92, von dessen Verhalten die Angriffe ausgehen, töten und im Rahmen der schweizerischen Rechtsordnung letztlich das gesamte Beverin-Rudel entfernen lassen».

Nicht nur im Graubünden steht der Wolf unter Druck: Gerade gestern hat der Walliser Staatsrat einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Er hatte 14 Nutztiere innerhalb weniger Monate auf geschützten Weiden gerissen. Bereits im Mai hat die Walliser Wildhut einen Wolf erlegt.

Ein Kompromiss liegt auf dem Tisch – doch wie stark ist er?

Das Thema ist von grosser politischer Brisanz. Voraussichtlich in der Herbstsession befindet das Parlament über eine Revision des Jagdgesetzes. Vor zwei Wochen hat die ständerätliche Umweltkommission ihre Vorschläge präsentiert. Es wäre ein Paradigmenwechsel: Neu wären auch «proaktive Eingriffe» in den Wolfsbestand möglich.

Umweltschutzorganisationen wie Pro Natura können diese Haltung nicht nachvollziehen. Nachdem sie die Abstimmung über das Jagdgesetz 2020 knapp gewonnen hatten, wollten sie den Umgang mit dem Wolf breit abgestützt festlegen, wie Geschäftsleiter Urs Leugger erzählt. Entstanden ist ein gemeinsames Positionspapier von Naturschutzverbänden, aber auch dem Bauernverband und der Interessensvertretungen der Alpwirtschaft. Das Dokument liegt dieser Zeitung vor.

«Die Wolfsbestände müssen regional auf einem Niveau gehalten werden, dass die Wolfsschäden ein für die Tierhaltung tolerables Niveau nicht überschreiten», heisst es darin. Aber auch: Die regionalen Wolfsbestände dürften nicht gefährdet werden. Ein valabler Kompromiss?

Wer sich in der Ständeratskommission umhört, erhält ein anderes Bild. Die Urek habe sich das Positionspapier wohl angeschaut, sei aber zu einer anderen Lösung gekommen. Das Verdikt zu einer restriktiveren Wolfspolitik fiel mit 9 gegen 2 Stimmen schliesslich so klar aus, dass die Kommission mit breiter Brust in die Parlamentsdebatte schreitet.

Erschwerend für die Naturverbände kommt hinzu: Der Bauernverband hat bereits signalisiert, dass er auch mit dem Kommissionsvorschlag gut leben kann – und das war noch vor den jüngsten Ereignissen in Graubünden.