Recherchen enthüllen Luxussanierung von Wohnungen, fünfstellige Provisionen für Makler: Fragwürdige Immo-Deals beim Schweizer Tierschutz Tausende Menschen spenden für den Schweizer Tierschutz (STS). Doch interne Abrechnungen und eine externe Untersuchung bringen neue Ungereimtheiten ans Licht. Ist der STS ein Selbstbedienungsladen für Vorstandsmitglieder?

September 2021 war ein erfolgreicher Monat für Pascal Reinhard, damals Vorstandsmitglied des Schweizer Tierschutzes (STS) und Mitglied der Finanzkommission. Der smarte Enddreissiger verkaufte eine Liegenschaft des Verbandes im thurgauischen Scherzingen für 2,6 Millionen Franken – ohne Inserat und Bieterverfahren, unter der Hand, an den Nachbarn. Für den Verkauf verlangte er 13’000 Franken «Vermittlungsprovision», die er über die monatliche Spesenrechnung dem STS verrechnete.

Die beiläufige Kurzinfo über den bereits abgeschlossenen Deal am Bodensee führte an der nächsten Sitzung der STS-Finanzkommission im März 2022 zu kritischen Fragen. Warum war der Hausverkauf in Millionenhöhe nicht vorbesprochen worden? Hatte Immobilienspezialist Reinhard, der gerne mit seinem Wagenpark im Wert von einer halben Million Franken angibt, im Interesse des Tierschutzes den bestmöglichen Preis ausgehandelt oder womöglich Schwarzgelder kassiert? Wie werden Immobiliengeschäfte des STS generell abgewickelt, und wer visiert diese? Gibt es überhaupt eine Anlagestrategie?

Nicole Ruch, Präsidentin vom Schweizer Tierschutz. Bild: Rolf Neeser/Keystone

Präsidentin Nicole Ruch reagierte erbost. Sie stoppte die Fragesteller und sprach von fehlendem Vertrauen. Doch ihre Fragen waren berechtigt, wie sich zeigen sollte.

Verdächtig hohe Pauschalen für Umbauten

Heute ist dank einem unabhängigen Bericht von Wirtschaftsprüfern klar: Die Geschäfte des STS wurden über Jahre höchst unprofessionell betreut – mutmasslich zum Schaden des Tierschutzes, weshalb auch die Basler Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte derzeit eine polizeiliche Strafuntersuchung führt.

Der Fall Scherzingen ist nur ein Beispiel für Immobilientransaktionen und Renovationen der letzten zwei Jahre, welche unabhängige Wirtschaftsprüfer von BDO unter die Lupe nahmen (siehe Kasten). Ihr Fazit: Die Aufträge wurden finanziell fahrlässig abgewickelt, und es gibt Hinweise auf zu hohe Pauschalen für Umbauten, was den Verdacht auf Kickback-Zahlungen nahelegt.

Besonders verdächtig: Derselbe Kleinbetrieb eines montenegrinischen Ehepaars, die Mili-Bau GmbH, übernahm für den Tierschutz sämtliche Sanierungen und Umbauten in Millionenhöhe, ohne Ausschreibung oder Konkurrenzofferten. Es kam zu hohen Kostenüberschreitungen, die Rechnungsstellung erfolgte fast immer pauschal, auf Stundenrapporte und eine Schlussabrechnung mit Übernahmeprotokoll wurde verzichtet, wodurch der STS bis heute nur schwerlich Garantiearbeiten einfordern kann.

Provisionen in unbekannter Höhe plus monatliche Honorare

Verantwortlich für die fragwürdigen Vorkommnisse ist Pascal Reinhard, der das Immobilienportfolio des STS als stellvertretender Direktor der Bruppacher Verwaltungs AG mit Sitz beim Zürcher Bellevue verwaltet und dafür Provisionen in unbekannter Höhe einstreicht. Zusätzlich kassiert der Makler vom Schweizer Tierschutz monatliche Honorare von bis zu 14’500 Franken – für Bauleitungen, Behördenkontakte, Erstvermietungen, Vermittlungsgebühren und Fahrten im Privatauto, alles pauschal auf Spesen.

Wie aus internen Unterlagen hervorgeht, liess sich der Zürcher in den Jahren 2021/2022 auf diese Weise innert sechs Monaten insgesamt über 42’000 Franken aufs Privatkonto überweisen. Besonders stossend: Reinhard bezieht vereinzelt sogar dann vertraglich geregelte Provisionen in der Höhe von über 4 Prozent der Bruttosollmiete, wenn er seinen Job schlecht macht – wenn Wohnungen also über Monate leer stehen und der Tierschutzorganisation Tausende von Franken Einnahmen entgehen. Auf Interviewanfragen reagierte der Jungmanager ebenso wenig wie auf Anfragen der BDO, welche für ihre Expertise Dokumente verlangt hatte.

So viel steht dennoch fest: Reinhard hat in den letzten Jahren noch mehr Spesen bezogen als STS-Präsidentin Nicole Ruch. Wie der «SonntagsBlick» vor wenigen Tagen publik machte, hat die Bankerin für ihr ehrenamtliches Engagement Monatspauschalen von 4000 bis 4500 Franken eingesteckt – zusätzlich zum Jahreslohn bei der Credit Suisse, der laut Branchenkennern deutlich über 200’000 Franken liegen dürfte.

Auch Verstösse gegen das interne Spesenreglement?

Mit diesen Bezügen hat die Bieler Freisinnige genau wie Reinhard vermutlich gegen das interne Spesenreglement verstossen, das «transparente und detaillierte Abrechnungen» zu den ausgeführten Tätigkeiten verlangt. Auch hatte sie sich zusätzlich für Hunderte von Autokilometern pro Monat entschädigen lassen, obwohl das Reglement vorschreibt, dass für geschäftliche Fahrten «wenn möglich» öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen seien.

Weiter hat Ruch dem STS regelmässig grosszügige Essen mit Mitarbeitenden verrechnet, obwohl «nur in begründeten Ausnahmefällen» mehr als 30 Franken pro Mahlzeit zugelassen sind. Pikant: Ihre eigenen Spesenabrechnungen hat «Madame la Directrice», so ihr Übername bei der CS, nicht unterschrieben, obwohl dies Pflicht wäre. Ruch rechtfertigte sich auf Anfrage, sie habe noch viel mehr Spesen gehabt und nur einen Teil weiterverrechnet.

Der Schweizer Tierschutz, ein Selbstbedienungsladen für geldgierige Vorstandsmitglieder? Die satten Entschädigungen sind nicht nur stossend für die vielen gutgläubigen Spenderinnen und Spender, sie dürften gleich mehrfach die Spesen- und Geschäftsreglemente der Organisation verletzen.

Drohender Entzug der Steuerbefreiung für Spenden

Denn diese sehen Doppelunterschriften vor, Finanzkompetenzen von 5000 bis 10’000 Franken pro Fall und die Nutzung des Privatautos nur in Ausnahmefällen. Bitter: Wegen irregulärer Entschädigungen für Vorstandsmitglieder und der Verletzung des von der Steuerverwaltung anerkannten Spesenreglements droht womöglich der Entzug der Steuerbefreiung für STS-Spenden, wie die Revisoren kürzlich in einem Management Letter an den Zentralvorstand festhielten.

Jonglieren mit Immobilien Die Wirtschaftsprüfer von BDO haben neben dem Fall Scherzingen weitere Projekte der letzten zwei Jahre geprüft: In der Vorderen Metzggasse 4 in Baden wurden mehrere Wohnungen für knapp eine Million Franken renoviert. Kostensteigerungen von über 20 Prozent und hohe Nachreinigungskosten sind nicht nachvollziehbar.

wurden mehrere Wohnungen für knapp eine Million Franken renoviert. Kostensteigerungen von über 20 Prozent und hohe Nachreinigungskosten sind nicht nachvollziehbar. An der Glärnischstrasse 32 in Horgen wurde eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit 73 Quadratmetern für 380’000 Franken renoviert, was annähernd dem Ausbaustandard von Eigentumswohnungen in Neubauten entspricht.

wurde eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit 73 Quadratmetern für 380’000 Franken renoviert, was annähernd dem Ausbaustandard von Eigentumswohnungen in Neubauten entspricht. Eine geerbte Baulandparzelle in Ronco sopra Ascona mit 442 Quadratmetern wurde für 75’000 Franken bzw. 170 Franken pro Quadratmeter verkauft. Baulandpreise an der bevorzugten Lage liegen bei 2100 bis 3000 Franken, die mittelsteile Hanglage und die Erschliessung nur über einen Fussweg rechtfertigt einen Abschlag von 50 bis 70 Prozent. Daher hätte der STS laut BDO einen Verkaufspreis zwischen 278’000 und 464’000 Franken erzielen sollen.

mit 442 Quadratmetern wurde für 75’000 Franken bzw. 170 Franken pro Quadratmeter verkauft. Baulandpreise an der bevorzugten Lage liegen bei 2100 bis 3000 Franken, die mittelsteile Hanglage und die Erschliessung nur über einen Fussweg rechtfertigt einen Abschlag von 50 bis 70 Prozent. Daher hätte der STS laut BDO einen Verkaufspreis zwischen 278’000 und 464’000 Franken erzielen sollen. Der STS kaufte für eine Million Franken ein Dreifamilienhaus an der Sandrainstrasse in Oberhasli. Die BDO bezeichnet den bezahlten Preis als «sicher am oberen Rand». Pascal Reinhard kassierte eine Provision von 10’000 Franken und liess sich für Kaufverhandlungen und Planungen weitere 4000 Franken auszahlen.

Speziell: Trotz boomender Immobilienbranche hat der STS letztes Jahr mit seinem Immobilienportfolio einen sechsstelligen Verlust geschrieben.

Wie konnte es so weit kommen? Aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder berichten übereinstimmend von einer Machtkonzentration durch Ämterkumulation in der 20-jährigen Präsidialzeit von Heinz Lienhard und dessen Gattin Odile, welche ab 1993 für Finanzen und Personal verantwortlich war. Die umtriebige Ostschweizerin bestimmte allein, wer in der Finanzkommission (FiKo) einsitzen durfte und förderte ab 2013 sowohl Pascal Reinhard wie auch Nicole Ruch, welche sie in FiKo und Vorstand holte.

Zwar spielt Ruch ihre Rolle herunter, indem sie sagt, sie sei im Verband «lediglich für die wirtschaftlichen Perspektiven» verantwortlich gewesen. Doch sie war nachweislich schon ab 2013 stellvertretende Leiterin der Finanzkommission, welche den Geschäftsbericht und die Immobiliengeschäfte vorberät. Ältere Organigramme zeigen, dass das Duo Lienhard zusammen mit Ruch jahrelang 5 von 9 Schlüsselressorts präsidierte und 2 weitere Ressorts als Vizes mitprägte. Seit dem Rückzug der Lienhards 2021 hat Ruch ihre eigene Machtfülle weiter ausgebaut: Sie leitet heute sechs Bereiche persönlich, darunter Finanzen, Personal, Kommunikation und Sektionen.

Prominentes Vorstandsmitglied vergrault

Dies liegt auch daran, dass die neue Präsidentin seit Amtsantritt mehrere Vorstandsmitglieder vergrault oder deren Sistierung erwirkt hat. Zum Beispiel den bekannten TV-Moderator Kurt Aeschbacher. Dieser sollte nach seiner Wahl in den Vorstand ein Kommunikationskonzept erstellen, verlangte dazu verständlicherweise Einblick in Budget und personelle Ressourcen und stellte Fragen, worauf Ruch ausfällig wurde. «Noch nie in meiner Berufskarriere bin ich derart persönlich verletzend angegriffen worden», schildert der heute 74-Jährige die Attacke an einer der ersten STS-Sitzungen. «Meine sachlichen Verbesserungsvorschläge hat Nicole Ruch als Kritik empfunden und zurückgewiesen», sagt der umgängliche Berner.

Später habe die Präsidentin die Vorschläge anderer dann oft als Eigenleistung verkauft, auch in der aktuellen Krise, «ein Grundmuster»: «Ruch präsentiert sich als Reformerin, dabei hatte sie die überfälligen Verbesserungen in der Geschäftsberichterstattung, im Immobilienbereich und in der Kommunikation monatelang behindert und erst unter grossem Druck angepackt.»

Tatsächlich hatten verschiedene Vorstandsmitglieder schon ab März 2022 mehr Transparenz in der Rechnungslegung und ab November 2022 wenigstens eine interne Untersuchung der Immobiliengeschäfte verlangt. Im Dezember letzten Jahres entschied sich der Vorstand endlich für eine externe Untersuchung, doch Ruch verzögerte den Auftrag an die BDO und verweigerte den Kritikern Munz und Roux den Einblick in die Buchhaltung – obwohl der Verbandsjurist sie aufklärte, dass sie dazu jederzeit berechtigt seien.

Brisantes Papier wurde zurückgehalten

Erst nach Erscheinen erster Medienberichte vor gut drei Monaten unterzeichnete die Präsidentin im Juni den schriftlichen Prüfauftrag an die BDO. Und als der Bericht Ende Juli eintraf, hielt Ruch das brisante Papier während mehrerer Wochen zurück und schrieb dem Vorstand fälschlicherweise, die Untersuchung laufe und stehe «kurz vor dem Abschluss». Erst als Kritiker Michel Roux persönlich bei der BDO nachfragte, erhielt er den Bericht umgehend und konnte ihn dem Vorstand unmittelbar vor der nächsten Sitzung zustellen.

Warum diese Verzögerungstaktik? Wollte die Präsidentin verschleiern, dass sie ihre Kontrollfunktion als Vorstandsmitglied und stellvertretende Finanzchefin über acht Jahre lang vernachlässigt hatte? Hatte sie übers Spesenmachen hinaus persönlich profitiert und wollte sie Lienhards und Reinhard schützen? Oder wollte sie die Missstände unter dem Deckel halten, um ihre Wiederwahl im November nicht zu gefährden?

Das muss jetzt die Justiz klären. Ruch selber ist sich keiner Schuld bewusst. Die finanziellen Vorfälle seien «mehr fahrlässig als strafbar», erklärt sie auf Anfrage: «Ich habe mich zu 80 Prozent der Zukunft und zu 20 Prozent der Vergangenheit gewidmet – wir machen jetzt eine Topstrategie.» Ausserdem habe das Ehepaar Heinz und Odile Lienhard deutlich mehr Spesen bezogen als sie selber.

Unabhängig vom Resultat der laufenden juristischen Abklärungen ist der Leistungsausweis von Nicole Ruch als stellvertretende Finanzchefin und Präsidentin schon heute wenig schmeichelhaft für eine Bankerin, welche den bekannten Zertifikatslehrgang der Universitäten Bern und Rochester für Verwaltungs- und Stiftungsrätinnen absolviert hat. Dort wird nämlich grosser Wert auf klare Zuständigkeiten, transparente Jahresberichte sowie auf die Trennung von operativen und strategischen Aufgaben gelegt, kurzum: auf eine saubere Corporate Governance. Und die fehlt beim Tierschutz – auch unter der neuen Präsidentin.