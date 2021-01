Schwerpunkt

Vier Monate Coronakrise in der Schweiz: Haben Sie zu spät reagiert, Herr Berset?

In Rom hatte er am 25. Februar sein Erweckungserlebnis. Seither steuert Alain Berset die Schweiz durch die grösste Krise der Nachkriegszeit. Wie hat er es gemacht? In der «Schweiz am Wochenende» ziehen Weggefährten, Kritiker und der Gesundheitsminister selbst eine erste Bilanz.