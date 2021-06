Die Nachtzug-Passagiere werden mit Applaus und Schoggistängeli begrüsst. Keystone-SDA

Reisen Willkommensaktion in Pyjamas: Umweltschützer applaudieren Nachtzug-Reisenden Seit einer Woche treffen Nachtzüge nach der Corona-Pause wieder in der Schweiz ein. Die Organisation UmverkehR empfängt die Nachtzug-Reisenden mit einer Willkommensaktion.