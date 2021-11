Jahresdurchschnitt der Abstimmungen von 2021: Stimmbeteiligung war nie mehr so hoch seit 1949

Die zweite Abstimmung über das Covid-Gesetz lockte 65,7 Prozent der Stimmbürgerinnen und -bürger an die Urne. Damit ist klar: Im laufenden Jahr hat sich ein so grosser Teil der Stimmberechtigten an Abstimmungen beteiligt, wie nie mehr seit 72 Jahren.