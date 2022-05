Hells Angels, Broncos und Bandidos: Vor dem Regionalgericht in Bern hat am Montag der Prozess gegen 22 Rocker begonnen, die sich 2019 in Belp eine gewalttätige Auseinandersetzung lieferten. Bereits am Morgen ist es zu Steinwürfen zwischen den Hells Angels und den Bandidos gekommen. In der Mittagspause kam es erneut zu Zusammenstössen. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Gummischrot ein.