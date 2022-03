Rüstungsgüter Kanonen für die saudischen Ölscheichs, aber keine Schutzwesten für die Ukrainer Die Ukraine erhält keine Schutzwesten aus der Schweiz, für Saudiarabien hingegen bewilligt der Bund die Auslieferung von schweren Waffen. Die Praxis der Schweizer Rüstungsexporte ist und bleibt widersprüchlich.

Das Luftabwehrsystem Skyguard von Rheinmetall. Bild: Rheinmetall Air Defence

Gestern informierte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) über die Ausfuhr von Kriegsmaterial im letzten Jahr. Für 743 Millionen Franken wurden 2021 Rüstungsgüter in 67 Länder exportiert (siehe Box). Der grösste Teil, Waren im Wert von 123 Millionen, ging an Deutschland. Auffallend: Auf Platz fünf liegt das afrikanische Botswana, es hat Radschützenpanzer für 63 Millionen Franken gekauft.

An sechster Stelle kommt mit 51 Millionen das autoritär geführte Königreich Saudi-Arabien, das systematisch Menschenrechte verletzt, in den Jemen-Krieg verwickelt ist, das 2018 den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei buchstäblich abschlachten liess. Geliefert wurden 2021 an Saudi-Arabien «Waffen jeglichen Kalibers» für eine Million, «Munition» für solche Waffen für 3,5 Millionen, «Feuerleiteinrichtungen» für 47 Millionen.

Es geht offensichtlich um Flugabwehrsysteme wie das Skyguard-System des Rheinmetall-Konzerns, angeblich Defensivwaffen zum Schutz der Ölfelder. Letztes Jahr wurden laut Seco-Statistik keine Exporte nach Saudi-Arabien mehr bewilligt; die Ausfuhren sind Ersatzteile und Munition oder basieren auf früheren Bewilligungen.

Keine Schutzwesten für die Ukraine

Während zu den Ölscheichs nach Saudi-Arabien weiterhin schwere Waffen gehen, untersagt die Schweiz die Ausfuhr von Schutzwesten in die Ukraine. In ein Land, das Opfer eines brutalen Angriffskriegs ist, wo Millionen von Menschen flüchten, wo Tausende getötet werden. Die wirkungsvollsten Schutzwesten, jene mit dem höchsten ballistischen Schutz, dürfen nicht geliefert werden, weil es sich um «besondere militärische Güter» handle. So steht es im Schreiben von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP), aus dem CH Media gestern zitierte. Es ging an EVP und SP, die für Schutzwestenlieferung eintraten. Doch geliefert werden dürfen nur bewilligte, weniger wirkungsvolle Schutzwesten, die nicht militärisch verwendet werden.

Die Schweiz und ihre Widersprüche beim Export von Kriegsmaterial. Erst 2018 versuchte der damalige Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) auf Druck der Rüstungsindustrie, die Waffenausfuhrpraxis in Bürgerkriegsländer zu lockern.

Rüstungsexporte an Länder mit bewaffneten Konflikten verboten

Nach breitem Widerstand von Mitte-links-Parteien, Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und Bevölkerung nahm er im November 2018 zähneknirschend Abstand von diesen Plänen. Nach dem Mord an Regimekritiker Khashoggi verhängte der Bundesrat zudem gleichentags ein vorübergehendes Exportverbot für Saudi-Arabien. Aber inzwischen war eine breite Allianz aus SP, Grünen, BDP, GLP, EVP, Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA), Hilfswerken, Kirchen und vielen mehr aktiv geworden. Die Allianz setzte mit ihrer (später zurückgezogenen, weil erfüllten) Initiative «Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer» Regierung und Parlament unter Druck.

2021 wurde in einem Gegenvorschlag beschlossen, dass Rüstungsexporte verboten sind an Länder, die in bewaffnete Konflikte verwickelt sind, die die Menschenrechte systematisch verletzen, oder wo ein «hohes Risiko» besteht, dass die Waffen bei unerwünschten Endempfängern landen. Denn immer wieder tauchen Schweizer Rüstungsgüter in kriegerischen Konflikten auf. Dass weiter nach Saudi-Arabien geliefert wird, kritisiert die GSoA: Diese Lieferungen müssten «endlich gestoppt» werden. Das Seco sei in der Verantwortung, das neue Kriegsmaterialgesetz «endlich» umzusetzen.

Rüstungsexporte nur noch in westliche Demokratien?

Der Aargauer GLP-Nationalrat Beat Flach, der im Präsidium der Waffenexport-Initiative sass, sagt heute: «Mir ist nicht wohl beim Gedanken, dass wir immer noch in Länder wie Saudi-Arabien Rüstungsgüter liefern. Aber das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass wir Ersatzteile und Wartungsarbeiten für früher bewilligte Güter liefern; das lässt sich nicht sofort stoppen.»

Dennoch fordert Flach: «Wir sollten uns einmal grundsätzliche Überlegungen machen und sagen: Das sind unsere Partner, diese Länder teilen unsere Werte, mit ihnen machen wir Rüstungsgeschäfte.» Sonst komme die Schweiz immer wieder an den gleichen Punkt: «Irgendwann werden Waffen, die wir geliefert haben, für Menschenrechtsverletzungen oder sogar gegen uns selbst eingesetzt.»