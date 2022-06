Presseschau Lehrer-Gebete an Aargauer Schule und Lohnanstieg um drei Prozent – das berichtet die Sonntagspresse Hier erfahren Sie, worüber die Schweizer Presse am Sonntag informiert. Ein Überblick.

Da berichten die Schweizer Sonntagszeitungen. Gaetan Bally / Keystone

Aargauer Schule möchte Gebete für Lehrpersonen einführen

An einer Schule im aargauischen Safenwil ist ein Streit rund um regelmässige Gebete entbrannt. Gemäss Berichten der «NZZ am Sonntag» planen dort «radikale Christen, ein regelmässiges Lehrergebet durchzuführen». Andere Lehrpersonen wehrten sich und schalteten die Schulaufsicht ein. Hinter dem Vorstoss zum Lehrergebet stehe gemäss der Sonntagszeitung eine Lehrerin, die mit ihrem Ehemann eine charismatische Bewegung mit radikalen Heilsversprechen und Missionierungsbestrebungen anführe. Sie erhielten Unterstützung des Schulleiters, der laut «NZZ am Sonntag» selbst einst in der Freikirche Vineyard aktiv war. Er sehe es als eines von verschiedenen Angeboten, um die Lehrer zu stärken – wie Gymnastik über Mittag oder ein gemeinsames Feierabendbier. Auch der Kreisschulvorstand habe entschieden, «dass Schulräume während der unterrichtsfreien Zeit privat durch Mitarbeitende der Schule zum Gebet benutzt werden dürfen.»

Angst an der Tanz-Akademie Zürich: Studierende schluckten Schmerzmittel

Wie die «NZZ am Sonntag» schreibt, seien die Missstände an der Zürcher Tanz-Akademie weitaus schlimmer als bisher angenommen. So berichten ehemalige Studierende gegenüber der Zeitung, dass sie trotz grosser Schmerzen trainieren mussten und die Lehrer dies ignoriert hätten. Verletzungen oder Entzündungen seien aus Angst vor dem temporären Ausfall mit Schmerzmitteln und Cortison-Spritzen beigekommen worden. Für eine Heilung habe es keine Zeit gegeben, was für die Studierenden teils gravierende Folgen bedeutete. So habe sich laut Eltern einer Schülerin bei ihrer Tochter die Kapsel des Sprunggelenks aufgelöst. Andere hätten Ermüdungsbrüche erlitten. Bei einem Schüler mit Riss in den Hüftgelenklippen, wurde von der Vertrauensärztin der Akademie wurde ihm Schmerzmittel verschrieben, ohne die Eltern zu informieren. Die Verletzung könne zu einer Gehbehinderung führen, so die «NZZ am Sonntag». Schon vor zwei Wochen hatte «Die Zeit» über Demütigungen der Studierenden geschrieben. Die Zürcher Hochschule der Künste, zu der die Akademie gehört, hat eine Administrativuntersuchung eingeleitet. Auch die neuen Vorwürfe würden lückenlos durch externe Fachleute abgeklärt, schreibt die Schule auf Anfrage der «NZZ am Sonntag».

SBB wehrt sich gegen Fahrgäste-Abwanderung – und schiesst gegen E-Autos

Die Pandemie machte den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zu schaffen. Viele stiegen aus Vorsicht vom Zug auf den Individualverkehr auf der Strasse um. Nun lancieren die SBB gemäss einem Bericht der «NZZ am Sonntag» gemeinsam mit der Werbeagentur Contexta «eine Gegensteuer-Strategie», welche am 9. Mai starten soll. Diese richte sich gemäss der Zeitung nicht etwa gegen diesel- und benzinbetriebene Autos, sondern gegen elektronische. Das Motto: Der Zug verursache 90 Prozent weniger CO2 ­- nicht etwa als das Diesel- oder Benzinauto, sondern als das Elektroauto. Der Schweizer Verband für Elektromobilität sei enttäuscht: «Wir plädieren für ein Mit- statt für ein Gegeneinander», sagt Krispin Romang, Geschäftsführer von Swiss eMobility, der «NZZ am Sonntag». Die Kampagne sei inzwischen zwar von den offiziellen Kanälen der SBB verschwunden, aber die SBB halte daran fest.

Wegen Personalnot werden die Löhne steigen

Der «Sonntagsblick» befasst sich neben der Ukrainekrise auch mit der aktuell herrschenden Personalnot. Gemäss der Zeitung herrsche im Parlament herrsche von links nacht rechts Panik und es werde Vorstoss um Vorstoss eingereicht. Darunter seien Forderungen wir Steuersenkungen für Autofahrer, ein Nebenkosten-Deckel für Mieter, die Abschaffung der Verrechnungssteuer für Konzerne, Hunderternoten für Durchschnittsverdiener, tiefere Krankenkassenprämien und höhere Renten für alle. Dem entgegen setzt KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm, dass die Wirtschaft in der Schweiz eigentlich boome und: «Die Jobsicherheit könnte kaum grösser sein.» Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff bestätigt gegenüber der Zeitung: «Knappheit diktiert den Preis. Deshalb sind die Angestellten heute in einer sehr guten Position. Wer jetzt den Job wechselt, verdient unter Umständen sogar mehr.» Er erwarte einen durchschnittlichen Lohnanstieg um die drei Prozent in 2022.