Live

Schafft es der Berner Luca Hänni ins ESC-Finale?

Heute Abend findet in Tel Aviv das zweite Halbfinale des Eurovision Songcontests statt. Der Berner Luca Hänni vertritt die Schweiz mit seinem Song «She Got Me». Schafft er heute den Einzug ins ESC-Final? Sein Sie mit uns live am Vorausscheid dabei.