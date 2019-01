Schlittschuhlaufen und Rutschen auf dem Lac de Champex

Der Lac de Champex ist einer der vier Seen in der Westschweiz, wo man im Winter Schlittschuh laufen kann, wenn die Bedingungen es erlauben. Seit dem 30. Dezember ist dies nun möglich. Trotz der Milde, die tagsüber in den Bergen herrscht, beträgt die Eisschicht derzeit 27 Zentimeter.