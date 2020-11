Video Schüsse in Biel stehen in Zusammenhang mit Ermittlungen zu Gewaltdelikt In der Stadt Biel ist es am Donnerstagabend im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Dienstwaffen-Einsatz gekommen. Dieser steht im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt in Lengnau (BE).

(agl) Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von CH Media den Einsatz im Gebiet rund um den unteren Quai in der Bieler Innenstadt. Im Rahmen der Ermittlungen des Lengnauer Falles sei ein Mann angehalten worden, so eine Sprecherin. Dabei sei es zum Einsatz einer Dienstwaffe gekommen. Der Einsatz läuft weiter, die Kantonspolizei will am Abend noch weiter über den Vorfall informieren.

Die Kantonspolizei musste am Donnerstagabend in Biel mit einem Grossaufgebot ausrücken. Keystone

Dieser steht offenbar in Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt im bernischen Lengnau. Dort wurde am Mittwochvormittag ein Mann tot in einer Wohnung aufgefunden.