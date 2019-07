Schulzeugnis für die Bundesräte: Starke Neulinge, ein Lausbub und ein Sorgenkind

Bundesratsreise in die Urschweiz: Ueli Maurer & Co. mischten sich in Altdorf und Schwyz unter das Volk

Am Donnerstag und am Freitag ist der Bundesrat auf seinem «Bundesratsreisli» in Schwyz, Uri und Nidwalden unterwegs - dies, obwohl keiner der sieben Bundesräte aus dieser Gegend stammt. In den drei Hauptorten finden Apéros mit der Bevölkerung statt.