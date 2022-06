SCHWEIZ-EU Neue Studie sagt: Der Stolperstein für ein Abkommen mit der EU ist gar keiner Die Denkfabrik Foraus kommt in einer Analyse zum Schluss: Die Schweiz muss umstrittene EU-Richtlinien nicht umsetzen. Darum sei ein Rahmenvertrag möglich. Brüssel sieht es allerdings anders.

Hat der Bundesrat beim Rahmenabkommen schlecht verhandelt mit der EU? Bild: Keystone

Die Unionsbürgerrichtlinie als Stolperstein der Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union über ein Rahmenabkommen – das müsse nicht sein. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie von Foraus, einer Denkfabrik für Aussenpolitik.

Die Autoren Laura Zilio und Idris Abdelkhalek sind Experten in Europarecht. In ihrer juristischen Analyse halten sie fest, dass die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie für die Schweiz «keine Paradigmenwechsel in der Personenfreizügigkeit» bedeuten würde. Die Auswirkungen der Richtlinie seien von der Schweizer Politik und der Zivilgesellschaft stark übertrieben worden.

Schweiz als Drittstaat sei nicht betroffen

In diesem Dossier waren zwischen Bern und Brüssel folgende Punkte umstritten: die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger beim Zugang zur Sozialhilfe, das Recht auf Daueraufenthalt sowie die Regeln über die Ausweisung von EU-Bürgern. Juristin Zilio betont, dass diese Entwicklungen aus dem Konzept der Unionsbürgerschaft hervorgingen. Die Schweiz als Drittstaat sei davon nicht betroffen.

Das habe zur Folge, dass zum Beispiel EU-Bürger ohne Einkommen oder Erwerbstätigkeit und EU-Bürger in den ersten drei Monaten ihres Aufenthaltes in der Schweiz keinen Anspruch auf Sozialhilfe hätten.

Ausserdem sei es nicht so, dass allen EU-Bürgern nach fünf Jahren ein Daueraufenthaltsrecht in der Schweiz zu gewähren sei. Und die Regeln für die Ausweisung von EU-Bürgern müsse die Schweiz auch nach einer Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie nicht weniger strikt anwenden.

Problem: EU verweigert diese Interpretation

Hat der Bundesrat schlecht verhandelt mit der EU? Die Regierung entschied im Mai 2021, die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abzubrechen. Die Differenzen mit Brüssel in den Fragen Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und staatliche Beihilfen seien nicht zu überwinden, befand der Bundesrat.

Die Unionsbürgerrichtlinie gehört in die Zuständigkeit des Justizdepartements von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Was sagt man dort zur neuen Studie der Denkfabrik Foraus?

Eine offizielle Stellungnahme war nicht zu erhalten. Inoffiziell heisst es: Man teile die Analyse der Juristen von Foraus. Ein eigenes Gutachten sei zum gleichen Schluss gekommen. Das Problem sei, dass sich die EU dieser Interpretation kategorisch verweigere. Nicht zuletzt aus diesem Grund sei der Rahmenvertrag abgestürzt. Zurzeit führen Bern und Brüssel Sondierungsgespräche über ein neues institutionelles Abkommen.