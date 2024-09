SCHWEIZER FERNSEHEN Schwerer Vorwurf gegen SRF: Reporter soll einen Mann zum Konsum von Drogen angestiftet haben «20 Minuten» hält einem Reporter des Schweizer Fernsehens vor, dass er einem Mann Geld für den Kauf von Kokain gegeben habe. SRF weist den Vorwurf zurück. Es seien lediglich Mittlerdienste entschädigt worden. Die Zeitung «20 Minuten» bleibt aber bei ihrer Darstellung.

Am 10. August schrieb das Nachrichtenportal «Tsüri», dass sich in der Zürcher Bäckeranlage, einem Park, eine neue offene Drogenszene bilde. Die Zürcher Medien stürzten sich auf das Ergebnis der Recherche. Parlamentarier reichten Vorstösse ein, und der zuständige Stadtrat musste sich erklären. Bald war auch das Schweizer Fernsehen mit einem Reporter und einem Kameramann in der Bäckeranlage.

Sozialarbeiter unterwegs im Park, in dem sich eine Drogenszene bildet. Screenshot: «10 vor 10»

Das Gratisblatt «20 Minuten» erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Journalisten: Er habe einem Mann 50 Franken bezahlt. Dieser habe mit dem Geld Kokain gekauft, den Stoff danach erhitzt und als Crack geraucht. In der ersten Szene des achtminütigen Beitrags der Sendung «10 vor 10» ist zu sehen, wie zwei Männer unter einem Baum Crack herstellen und konsumieren.

War der Konsum von Drogen im Park inszeniert?

«20 Minuten» stützt sich auf die Aussagen von vier Personen; unter ihnen seien unmittelbar Beteiligte sowie Augenzeugen. Ein Mann, der im Text «Nick» genannt wird, habe von einem Reporter des Schweizer Fernsehens 50 Franken bekommen, damit ein halbes Gramm Kokain gekauft, zu Crack aufgekocht und geraucht. Das Geld des SRF-Reporters sei «von Anfang an» für den Kauf von Kokain bestimmt gewesen, sagt Nick im Artikel.

Der Vorwurf an den Reporter des Schweizer Fernsehens ist gravierend: Er soll jemanden zum Erwerb und zum Konsum eines Betäubungsmittels angestiftet haben. Beides sind Offizialdelikte. Aus einer journalistischen Warte lässt sich die Vorhaltung so zusammenfassen: Ein Reporter will über eine neue Drogenszene berichten, es ist vor Ort aber weniger los als erwartet – also hilft er mit ein wenig Geld nach und inszeniert für die Filmaufnahme einen Drogenkonsum.

Für das Schweizer Fernsehen wäre es schlimm, wenn der Vorwurf zuträfe. Ein Reporter hätte sich strafbar gemacht. Und die Sendung «10 vor 10» hätte gegen journalistische Standards verstossen und ihre Zuschauer getäuscht.

SRF bezeichnet den von «20 Minuten» erhobenen Vorwurf aber als «falsch». Ein Reporter und ein Kameramann hätten für eine ausführliche Reportage zur Drogenszene in Zürich mehrere Stunden rund um die Bäckeranlage recherchiert und Aufnahmen gedreht.

Für diese Aufnahmen habe eine Person vor Ort als Mittler zwischen dem Reporter-Team und den Drogenkonsumierenden gewirkt. «Ohne diese Vermittlung wären keine aussagekräftigen Aufnahmen vor Ort möglich gewesen», schreibt Gregor Meier, stellvertretender Chefredaktor Video bei SRF.

Als Entschädigung für die aufgewendete Zeit habe der Reporter «aus Eigeninitiative» ausschliesslich der vermittelnden Person 50 Franken in bar bezahlt – von seinem eigenen Geld und weder im Auftrag und Wissen von SRF. Bei der vermittelnden Person handle es sich nicht um eine der Personen, die vor der Kamera und im Beitrag Drogen konsumiert hätten.

SRF will Vorgehen des Reporters «sorgfältig aufarbeiten»

Das Schweizer Fernsehen weist darauf hin, dass in seinen publizistischen Leitlinien eine Entschädigung für Informantinnen und Informanten als zulässig eingestuft werde – und zwar für die zusätzliche Zeit, welche die Auskunftspersonen zur Unterrichtung der Journalisten aufwendeten.

SRF will das Vorgehen seines Mitarbeiters nun «sorgfältig aufarbeiten», betont aber: «Die Szene wurde nicht inszeniert. Das Team hatte vor Ort die Möglichkeit, Personen beim Drogenkonsum zu filmen.»

Die Redaktion von «20 Minuten» konfrontierte ihre Quellen mit der Stellungnahme des Schweizer Fernsehens. Die vier Personen hätten die Erklärungen von SRF zurückgewiesen und blieben bei ihrer Darstellung, schreibt das Blatt.