Sexuelle Gewalt an Frauen in der Schweiz: 13 erschütternde Fakten 430'000 Frauen – ungefähr so viele Menschen wie in der Stadt Zürich leben – wurden in der Schweiz Opfer von sexueller Gewalt. Das zeigt eine neue Studie. Diese 12 weiteren Fakten musst du darüber wissen. Helene Obrist

Die Studie zu sexueller Belästigung und sexueller Gewalt an Frauen in der Schweiz wurde im Auftrag von Amnesty International von Institut bsf.bern durchgeführt. Insgesamt sind die Antworten von 4'495 Frauen ab 16 Jahren in der Schweiz in die Befragung eingeflossen. Die Befragung wurde zwischen dem 28. März und dem 15. April 2019 durchgeführt.

So viele Frauen haben Angst vor sexueller Belästigung

Jüngere Frauen machen sich deutlich mehr Sorgen, sexuell belästigt zu werden, als ältere Frauen. Bei den 16 bis 39-Jährigen sind es 55 Prozent, bei den 40 bis 64-Jährigen 36 Prozent, bei den über 65-Jährigen 23 Prozent.

So viele Frauen haben Freundinnen, die sexuelle Gewalt erfuhren

In der Schweiz kennen fast die Hälfte aller Frauen ab 16 Jahren andere Frauen, die ungewollt sexuelle Handlungen erleben mussten.

Diese Belästigungsformen erleben Frauen am häufigsten

Viele Formen der sexuellen Belästigung sind weit verbreitet. Am häufigsten kommen unerwünschte Berührungen, Umarmungen und Küsse vor. 59 Prozent aller Frauen haben solche Erfahrungen gemacht. Ebenfalls häufig kommen sexuell suggestive Kommentare und Witze (56% aller Frauen) und unangemessenes Anstarren (54% aller Frauen) vor.

Junge Frauen werden immer häufiger im Netz belästigt

Jüngere Frauen erfahren besonders viele Belästigungen in den sozialen Medien und im Netz. Viele berichten von aufdringlichen Kommentaren über die körperliche Erscheinung oder sexuell eindeutigen Nachrichten. 57 Prozent der Frauen bis 29 Jahren berichteten von solchen Erfahrungen.

An diesen Orten werden Frauen sexuell belästigt

56% auf der Strasse

46% im öffentlichen Verkehr

42% in Bars und Clubs

33% am Arbeitsplatz

27% anderswo

22% bei jemandem Zuhause

So viele Frauen wurden zu Sex gezwungen

Mindestens jede fünfte Frau in der Schweiz musste bereits ungewollte sexuelle Handlungen erleben. Von allen Befragten haben zwölf Prozent Geschlechtsverkehr gegen den eigenen Willen erlebt. Auf die gesamte weibliche Bevölkerung der Schweiz hochgerechnet entspricht das rund 430'000 Frauen ab 16 Jahren – das entspricht der Einwohnerzahl der Stadt Zürich.

Hier passieren ungewollte sexuelle Handlungen am häufigsten

Besonders Betroffen ist die mittlere Altersgruppe der Frauen zwischen 40 und 64 Jahren. In den Agglomerationen kommt das Problem häufiger vor als auf dem Land. Und sexuelle Gewalt ist eher ein Problem in den unteren sozialen Schichten, wie die folgende Grafik zeigt.

Quelle: gfs.bern, Befragung sexuelle Gewalt, April 2019

So viele Anzeigen gibt es nach sexueller Gewalt

Frauen, die sexuelle Gewalt erlebten, melden die Vorfälle nur sehr selten der Polizei. Lediglich acht Prozent erstattet Strafanzeige. Und nur die Hälfte spricht darüber mit Freunden und Familie – die andere Hälfte behält den Vorfall sogar für sich.

Quelle: gfs.bern, Befragung sexuelle Gewalt, April 2019

Darum gehen die Frauen kaum zur Polizei

Auf die Frage, warum nur in der Hälfte der Fälle darüber gesprochen wurde, antworten viele damit, dass sie das Gefühl hätten, chancenlos zu sein (62%). Ebenfalls sehr hoch ist das Gefühl der Scham (64%). 58 Prozent der Befragten gab zudem an, dass sie Angst nicht ernst genommen zu werden.

Sexuelle Belästigung: Gründe gegen Kontaktnahme mit Polizei Ja Weiss nicht/keine Angabe Nein 0 25 50 75 100 Aus Scham Gefühl der Chancenlosigkeit Angst, dass man mir nicht glaubt Mit Anzeige wird alles schlimmer Bin unsicher, ob ich das Recht dazu habe Kein Vertrauen

An diesen Orten erfahren Frauen sexuelle Gewalt

Im Gegensatz zur sexuellen Belästigung, die mehrheitlich im öffentlichen Raum geschieht, passiert sexuelle Gewalt am häufigsten bei jemandem Zuhause.

52% bei jemandem Zuhause

47% anderswo

8% am Arbeitsplatz

4% keine Angaben

Wer schuld an sexueller Belästigung ist

Rund 70 Prozent der Frauen gaben an, dass sie selbst für die sexuelle Belästigung verantwortlich gemacht werden. Nur 16 Prozent findet, dass Frauen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Wer etwas gegen sexuelle Gewalt und Belästigung tun muss

74 Prozent aller Frauen finden, dass die Schweizer Gesellschaft und Politik sexuelle Belästigung und Gewalt stärker bekämpfen müssen. Nur 16 Prozent sind der Meinung, dass bereits genug dagegen getan wird.

Vergewaltigung muss neu definiert werden

Nur wer «erzwungenen, vaginalen Geschlechtsverkehr» erleben musste, wurde per Schweizerischen Strafgesetzbuch vergewaltigt. Eine klare Mehrheit der befragten Frauen findet diese Definition zu eng gefasst. Rund 74 Prozent sind der Meinung, dass bereits «sexuelle Penetration ohne gegenseitiges Einverständnis» als Vergewaltigung einzustufen ist.

Die Forderung, dass Vergewaltigung neu definiert wird, ist dabei unabhängig von Alter, finanziellem Hintergrund oder politischer Gesinnung. Die grosse Mehrheit ist «sehr einverstanden» damit, dass sexuelle Penetration ohne Einverständnis bereits eine Vergewaltigung ist.

Die genaue Frage lautete:

«Es gibt die Forderung, dass sexuelle Penetration ohne gegenseitiges Einverständnis als Vergewaltigung einzuordnen ist. Sind Sie mit dieser Forderung sehr einverstanden, eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden?»