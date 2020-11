Sind Sie bereit für die Abstimmung zur Konzerninitiative? Testen Sie Ihr Wissen

Unternehmen, die gegen die Berichterstattungspflichten verstossen, müssen eine Busse bezahlen in der Höhe von zehn Prozent ihres Umsatzes. Verwaltungsräten von Unternehmen drohen Gefängnisstrafen, wenn sie die Berichterstattungspflichten missachten. Grosse Unternehmen müssen Rechenschaft ablegen in den Bereichen Umwelt, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Menschenrechte und Korruption. Alle Unternehmen müssen Sorgfaltspflichten im Bereich Kinderarbeit und Konfliktmineralien erfüllen. Alle Unternehmen müssen offenlegen, wie sie gegen Menschenhandel und Zwangsarbeit in ihrer Lieferkette vorgehen.

