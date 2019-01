Slalom in Kitzbüehl: Zenhäusern sammelt Erfahrung als Führender

Für Beat Feuz dürfte es gerne immer so sein: zuerst die Abfahrt, dann der Super-G. «Mein Fokus liegt auf der Abfahrt. Wenn der Super-G zuerst stattfindet, weiss ich nie, wie viel ich schon investieren kann, um in der Abfahrt noch Energie zu haben.» Normalerweise finden in Kitzbühel am Freitag der Super-G und am Samstag die Abfahrt statt. Schneefall hat das Programm in diesem Jahr aber komplett verändert.

So kommt es erst am Sonntag (13.25 Uhr, SRF zwei) zur Entscheidung im Super-G. Diese Disziplin ist auch resultatmässig die schlechtere für Feuz. Nur einmal in vier Saisonrennen erreichte er die Top 10. Ganz anders Mauro Caviezel. Zu Saisonbeginn stand er zweimal auf dem Podest und war in allen vier Rennen nie schlechter als auf Rang 11 klassiert. Trotzdem sollte man Feuz, besonders in Kitzbühel, nicht abschreiben. Gut möglich, dass er nun, da die Abfahrt ja bereits durch ist, voll angreifen kann. Anders als für Feuz, der Rang zwei belegte, endete die Abfahrt für Caviezel mit einer Enttäuschung. Nur zu Saisonbeginn in Lake Louise (24. Rang) war er schlechter klassiert als am Freitag (22. Rang). (mpr)