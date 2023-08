«SommerTalk» Alt Bundesrat Adolf Ogi zeigt sich emotional: «Ich vermisse meinen Sohn Mathias» Er ist der beliebteste und bekannteste alt Bundesrat der Schweiz. Unvergessen ist seine legendäre Aussage «Freude herrscht!». Adolf Ogi modernisierte die Schweizer Armee und war mit der Neat für ein Jahrhundert-Bauprojekt verantwortlich. Im «SommerTalk» blickt er im persönlichen Gespräch auf sein Leben zurück, spricht über seinen schwersten Schicksalsschlag.

Alt Bundesrat Adolf Ogi: «Ich vermisse meinen Sohn Mathias» Quelle: TeleZüri

«Wieso muss mein Sohn, der sehr seriös gelebt hat, früher sterben als seine Eltern? Ich habe keine Antwort darauf», sagte Adolf Ogi im «SommerTalk» am Dienstagabend. Der Schmerz über den Verlust seines Sohnes sitze immer noch tief.

Doch nebst seinen Erinnerungen an seinen verstorbenen Sohn, gewährte der Alt Bundesrat auch Einblick in seine Leidenschaften: Der Jugend und dem Sport. «Wenn wir eine bessere und friedlichere Welt wollen, brauchen wir die Jugend», sagte Ogi in die Zukunft blickend.

«Ich glaube sogar daran, dass Sport für Weltfrieden sorgen könnte.» Er sei überzeugt, dass der Sport die beste Lebensschule sei. «Die Jugend von heute ist konzentriert auf den Computer, hat keine Zeit mehr nach draussen zu gehen», kritisierte Ogi. Mit seiner Stiftung «Freude Herrscht» will er dagegenhalten und die Jugendlichen zur Bewegung animieren: «Durch Sport vermitteln wir der Jugend Spass, Integration und Solidarität.»

Im «SommerTalk» fand Ogi auch lobende Worte für Bundesrat Albert Rösti: «Er ist sehr geschickt, er wird nie in ein Fettnäpfchen treten.» (elr)