Sonderermittler des Bundes soll gegen Infantino und Lauber untersuchen Die Berner Generalstaatsanwaltschaft fordert das Bundesparlament auf, in der Fifa-Affäre einen ausserordentlichen Bundesanwalt einzusetzen.

Sonderermittler soll seine «Schweizerhof»-Treffen untersuchen: Bundesanwalt Michael Lauber. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Am Anfang war ein Interview in den Zeitungen von CH Media mit dem ehemaligen Basler Staatsanwalt Markus Mohler. Er sagte Mitte Mai, es bestehe «der dringende Verdacht, dass Herr Infantino die Delikte der Anstiftung zu Amtsmissbrauch, zu Amtsgeheimnisverletzung und zu Begünstigung begangen haben könnte.» Infantino, argumentierte Mohler, habe gemäss allen Informationen die ominösen Geheimtreffen im Berner Hotel «Schweizerhof» verlangt. Also habe er Lauber zu möglichen Vergehen wie eben Amtsgeheimnisverletzung angestiftet.

Mohler gab an, die Berner Staatsanwaltschaft müsse von Amtes wegen tätig werden, sei die Mehrheit der vermuteten Delikte doch in Bern passiert. Unmittelbar darauf reichte ein anonym auftretender Bürger Strafanzeige gegen Infantino bei der Berner Staatsanwaltschaft ein.

Danach gingen in Bern zwei weitere Strafanzeigen ein, unter anderem auch gegen Lauber selbst. In einer war auch von Unterstützung der Fifa als kriminelle Organisation die Rede.

Die Berner Generalstaatsanwaltschaft unter Chef Michel-André Fels hat die Sache jetzt geprüft und kommt zur Auffassung: Das Bundesparlament muss einen ausserordentlichen Bundesanwalt einsetzen, der die Vorwürfe prüft. Bern selbst sieht sich unzuständig, da die vermuteten Tatbestände unter Bundesgerichtsbarkeit fielen.

Unter Druck: Gianni Infantino. Jeffrey Arguedas / EPA EFE

Wie der Sprecher der Berner Staatsanwaltschaft, Christof Scheurer, auf Anfrage ausführt, hat die Berner Generalstaatsanwaltschaft am 4. Juni ein mehrseitiges Schreiben an die Parlamentsdienste des National- und Ständerats gerichtet, in dem diese Einschätzung dargelegt und die Einsetzung eines Sonderermittlers des Bundes vorgeschlagen wird.

Laut dem Schreiben fallen die Tatbestände des Amtsmissbrauchs, der Begünstigung sowie der Unterstützung einer kriminellen Organisation allesamt in die Zuständigkeit der Bundesgerichtsbarkeit. Dies, weil der Amtsmissbrauch von Behördenmitgliedern des Bundes begangen worden sein soll, sich die Begünstigung gegen Bundesrechtspflege richtet und die organisierten Verbrechen im Ausland begangen worden sein sollen.

Die Anstiftung, die Infantino vorgeworfen wird, sei abhängig von der Haupttat, also unterstehe er ebenfalls der Bundesgerichtsbarkeit. Der Anstifter müsse zudem von der gleichen Behörde verfolgt und beurteilt werden wie die Täterschaft.

Für die Berner Generalstaatsanwaltschaft ist daher klar, wie sie festhält: Die strafprozessual zuständige Behörde für die Führung des Verfahrens gegen den Bundesanwalt und allenfalls weitere Mitglieder der Bundesanwaltschaft sei ein «ausserordentlicher Bundesanwalt oder eine ausserordentliche Bundesanwältin.» Und zuständig für deren Einsetzung sei die Bundesversammlung als Wahl- und Oberaufsichtsbehörde. «Diese Person wird die Anzeigen prüfen und entscheiden müssen, ob sich daraus ein hinreichender Tatverdacht ergibt, der die Eröffnung einer Untersuchung rechtfertigt», halten die Berner fest. Allenfalls müsse danach durch die zuständigen Parlamentskommissionen die Immunität des Bundesanwalts aufgehoben werden.