Sonntagsmedien Trotz Sanktionen: Der Rubel zwischen der Schweiz und Russland rollt weiter Auch nach einem Jahr Krieg in der Ukraine und bald zehn Sanktionspaketen gegen den Aggressor Russland bestehen immer noch rege wirtschaftliche Verflechtungen zwischen der Schweiz und Russland.

Nestlé verkauft essenzielle Lebensmittel und medizinische Produkte in Russland. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Über 30 Jahre lang intensivierte die Schweiz und Russland die wirtschaftlichen Beziehungen. Vor allem im Bereich des Rohstoffhandels und im Bankenwesen entstanden so in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein reger Austausch. Dies nahm vor einem Jahr ein jähes Ende. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine übernahm die Schweiz nach ein paar Tagen die Sanktionen der Europäischen Union gegen die russische Wirtschaft.

Mittlerweile sind es neuen Sanktionspakete, welche die EU geschnürt hat und die Schweiz übernommen hat, ein Zehntes soll in den nächsten Tagen, quasi pünktlich zum Jahrestag des Kriegsbeginn folgen. Die Sonntagszeitung zieht nun nach einem Jahr Bilanz, wie es mit den Geschäftstätigkeiten von russischen Firmen und Staatsangehörigen in der Schweiz aussieht, aber auch welche Schweizer Firmen noch in Russland aktiv sind und wieso.

Neuorientierung und Hindernisse im Finanzsektor

Auf der einen Seite schreibt die Sonntagszeitung von russischen Unternehmern, welche in der Schweiz tätig sind und sich neu orientieren. So würden einige Personen sich vom stark sanktionierten Rohstoffsektor abwenden und neu mit Lebensmitteln, Düngemitteln oder Pharmaprodukten handeln, also Waren, welche nicht oder kaum den Sanktionen unterliegen.

Schwierig ist es laut Sonntagszeitung geworden, für russische Personen Bankkonten in der Schweiz zu eröffnen und zu reisen. Die Übernahme der Sanktionen der EU habe das reguläre Tagesgeschäft massiv erschwert, wird ein in der Schweiz tätiger russischer Unternehmer zitiert.

Unklare Besitzverhältnisse

Einige in der Schweiz ansässige Firmen von russischen Staatsangehörigen haben aber kurz vor der Übernahme der Sanktionen die Besitzverhältnisse verändert. Bekanntestes Beispiel dafür ist der Milliardär Andrei Melnitschenko. Er überschrieb seine Düngemittelkonzerns Eurochem wenige Tage bevor er auf die Sanktionsliste der EU gestellt wurde an seine Frau. Eurochem ist in Zug ansässig. Mittlerweile gehört auch seine Frau zu den sanktionierten Personen, das Unternehmen Eurochem jedoch nicht.

Diese Verschleierungstaktiken und dass die Schweiz nicht aktiv auf die Suche nach sanktionierten Personen oder Gelder geht, wird von der Nichtregierungsorganisation Public Eye kritisiert. Public Eye geht auf Grund ihrer Recherchen davon aus, das Melnitschenko kein Einzelfall ist und Familienangehörige oder Strohmänner mit unverfänglicher Staatsangehörigkeit vermehrt zum Zuge kommen.

Laut Staatssekretariat für Wirtschaft Seco hat die Schweiz bis jetzt Vermögenswerte im Umfang von 7,5 Milliarden blockiert. Um die Sanktionen wirklich griffig umzusetzen ist laut Public Eye aber eine Task Force nötig, welche sich dieser Aufgabe annimmt. Im Moment besteht lediglich eine Meldepflicht bei einem Verdachtsfall für Personen und Institutionen, die Gelder halten.

Viele Schweizer Unternehmen ziehen sich ganz oder Teilweise zurück

Auch für Schweizer Unternehmen, die in Russland tätig sind, brachte der Kriegsbeginn viele Schwierigkeiten. Die Sonntagszeitung unterteilt das Vorgehen Schweizer Firmen in fünf Kategorien: Rückzug, vorläufige Stilllegung, deutliche Verkleinerung, auf Zeit spielen und weiter wie bis her.

Von den 57 Schweizer Firmen, welche in Russland tätig sind, vollzogen 18 einen totalen Rückzug. So zum Beispiel der Zementhersteller Holcim, ABB oder der Technologiekonzern Sulzer. Gerade das Beispiel Sulzer ist interessant, da Hauptaktionär von Sulzer der russische Oligarch Viktor Vekselberg ist, welcher wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin bereits seit 5 Jahren von den USA sanktioniert wird.

Vorläufig stillgelegt haben die Uhrenfirma Swatch und Rolex ihr Geschäft und der Rohstoffkonzern Glencore. Das Geschäft in Russland massiv runtergefahren haben beispielsweise die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse.

Andere bleiben eingeschränkt oder ganz in Russland

Die Pharmariesen Roche und Novartis stellen Teile ihres Verkaufs in Russland ein und haben angekündigt, keine neuen Investitionen in Russland zu tätigen. Nestlé will weiterhin essenzielle Lebensmittel und medizinische Produkte verkaufen. Nestlé legt diese Definition grosszügig aus, denn etwa Pralinés und Schokolade von Nestlé sind weiterhin in Russland erhältlich.

Weiterhin uneingeschränkt in Russland bleiben vier Schweizer Unternehmen tätig. Dies sind die EMS Chemie, Baufahrzeughersteller Lieberherr, der Holzverarbeiter Swiss Krono und der Konsumgüterhändler Zepter. (anm)