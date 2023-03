Sonntagspresse Experte zu Waffenexporten: «Müssen Kriegsparteien nicht gleich behandeln» – GLP will Neutralität neu auslegen Ein Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine ist man sich in der Schweiz nicht einig, ob Schweizer Waffen in der Ukraine zum Einsatz kommen dürfen. Das schreibt die Sonntagspresse am 12. März 2023 zum Thema Ukraine.

Seit nun mehr als einem Jahr tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg. Ein Krieg, den Russland mit seiner Invasion am 24. Februar 2022 zu verantworten hat. In der Schweiz streitet man sich derweil, wie man der Ukraine helfen soll. Drittstaaten wollen Waffen, die in der Schweiz produziert wurden, an die Ukraine weitergeben. Doch der Ständerat stellt sich quer. Auch Bundesrat Alain Berset sagt im Interview mit der «NZZ am Sonntag»: «Schweizer Waffen dürfen nicht in Kriegen zum Einsatz kommen.»

Er sei besorgt über den Kriegsrausch in gewissen Kreisen. Berset sei überzeugt, dass es für einen Frieden auch Verhandlungen mit Russland brauche. «Je früher, desto besser», sagt er.

Bundespräsident Alain Berset will nicht, dass Schweizer Waffen in der Ukraine zum Einsatz kommen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Thomas Cottier, emeritierter Professor für internationales Wirtschaftsrecht, versteht die Argumentation des Bundesrats nicht. «Bei einem Angriffskrieg müssen wir nicht beide Kriegsparteien gleich behandeln», sagt er im «SonntagsBlick». Es sei absurd, ein Nein zur Wiederausfuhr von geliefertem Kriegsmaterial mit der Neutralität und dem Haager Abkommen zu begründen. «Das internationale Recht hat sich seit 1907 weiterentwickelt», sagt Cottier. Das ignoriere der Bundesrat komplett, erklärt er weiter.

Thomas Cottier, emeritierter Professor für internationales Wirtschaftsrecht zvg

Während der Diskussion um die Weitergabe von Kriegsmaterial fordert die GLP eine Neuauslegung der Neutralität. Dies sei einem Positionspapier zu entnehmen, das der «NZZ am Sonntag» vorliegt. Die Interpretation der «Neutralität» der Landesregierung sei aus der Zeit gefallen, begründet GLP-Fraktionspräsidentin Tiana Moser das Vorgehen. Die GLP will damit nicht nur die Weitergabe von Waffen in die Ukraine ermöglichen, sondern fordert auch Sanktionen gegen den Iran und China und gemeinsame Übungen der Schweizer Armee mit Nato- und EU-Truppen.

Schweiz verschrottet Raketen

Fliegerabwehrwaffen, welche die Ukraine gut gebrauchen könnte, werden in der Schweiz verschrottet. Armasuisse bestätigte der «NZZ am Sonntag», dass die erste Tranche Rapier-Raketen bereits zerlegt sei. «Es ist vorgesehen, dass die Systeme allesamt demontiert und entsorgt werden», sagt Sprecher Kaj-Gunnar Sievert in der «NZZ am Sonntag».

Die Schweizer Armee hat in den 80er-Jahren insgesamt 60 solche Systeme beschafft. Noch 2007 hat die Eidgenossenschaft viel Geld in die Modernisierung gesteckt und kaufte 2000 neue Lenkwaffen. Auch sie sollen jetzt entsorgt werden.

Solche Raketen des Typs Rapier werden verschrottet. Gaetan Bally / KEYSTONE

Der einstige Chefredaktor der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift sagt in der «NZZ am Sonntag», dass die Rapier-Raketen noch nicht veraltet seien. Tiefliegende Kampfjets oder Drohnen würden sich damit gut bekämpfen lassen. Rechtlich hätte die Schweiz die Raketen für den Weiterverkauf auch freigeben können. Die Raketen sind ein britisches System, daher gilt nicht das strenge Exportregime für Schweizer Waffen.

Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen nimmt ab

Knapp 80’000 Menschen aus der Ukraine sind seit dem Angriff Russlands in die Schweiz geflüchtet. Die Behörden stossen an ihre Grenzen – der Kanton Aargau hat beispielsweise im Januar den Asylnotstand ausgerufen. Aber auch Privatpersonen stossen an ihre Grenzen. Immer mehr Gastfamilien drängen Geflüchtete aus der Ukraine dazu, sich eine eigene Wohnung zu suchen.

«Die Konflikte nehmen zu. Nach über einem Jahr verlieren die Gastfamilien langsam die Geduld», sagt Julia Peters vom Verein Good Friends for Ukraine gegenüber der «SonntagsZeitung». Viele Geflüchtete mussten aus Privatunterkünften in Flüchtlingsunterkünfte ziehen.

Knapp 80'000 Menschen sind bereits aus der Ukraine in die Schweiz geflohen. Hier warten einige von ihnen auf ihre Registrierung im Bundesasylzentrum in Zürich (März 2022). Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Unterbringung vieler Schutzsuchenden aus der Ukraine in privaten Wohnungen sei nur eine Scheinlösung gewesen, sagt der Vizepräsident des Gemeindeverbandes, Jörg Kündig in der «SonntagsZeitung». «Die Suche nach Alternativlösungen und der Druck auf dem freien Wohnungsmarkt wurde unterschätzt. Das rächt sich jetzt.»

SonntagsBlick: «Beim Bund stapeln sich die Asylgesuche»

Gemäss «SonntagsBlick» waren Ende Januar 12'768 Asylgesuche pendent – so viele wie seit fast fünf Jahren nicht mehr. Nur während der Flüchtlingskrise 2015 gab es mehr Gesuche.

Reto Kormann, der Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), sagt im «SonntagsBlick»: «Seit Juni 2021 ist die Zahl der Asylgesuche nach dem pandemiebedingten Rückgang wieder deutlich angestiegen, und die Bearbeitungskapazität des SEM – unter anderem auch wegen der parallelen Belastung durch die Ukraine-Krise – wurde konstant überschritten.» Die Situation soll sich in den nächsten Monaten weiter zuspitzen. Kormann: «Die Kapazitäten reichen nicht aus, um die in den kommenden Monaten erwarteten Gesuche bearbeiten zu können.» Das SEM will deshalb zusätzliches Personal rekrutieren.