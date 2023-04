Sonntagspresse Personal für UBS und CS gesucht ++ Wie sich die Pandemie für die Luftfahrt als Segen erweist ++ Rassismus auf Höchststand Warum eine Massenentlassung bei UBS und CS zumindest vorläufig kein Thema ist und weshalb sich die Corona-Pandemie für die Fluggesellschaften am Ende gar als Segen erweist – darüber berichten die Zeitungen am Sonntag.

Die ehemalige Filiale der Credit Suisse in Aarau. Wie es mit der Bank genau weitergeht, ist weiterhin offen. Sandra Ardizzone

Eine Massenentlassung bei UBS und CS ist gemäss Recherchen der «SonntagsZeitung» vorläufig kein Thema – im Gegenteil: es muss Personal eingestellt werden. Dies mindestens so lange der Übernahmevertrag noch nicht steht und die Fusion noch nicht überall bewilligt ist. Denn bis dahin müssen die Banken doppelt geführt werden und angesichts der drohenden Entlassungen kam es weltweit bereits zu sehr vielen Kündigungen, vor allem bei der CS.

Als offizielles Übernahmedatum wird nun der 30. Juni angestrebt. Und es gibt einen Grund, der hoffen lässt, dass es auch künftig nicht zu so vielen Entlassungen kommt wie befürchtet: Offenbar werden Szenarien durchgerechnet, wie man die CS Schweiz ausgliedern und unabhängig lassen könnte.

Nächste Woche geben die Credit Suisse und die UBS ihre Zahlen bekannt. Bei der CS erwartet man einen Bericht des Grauens, angesichts des vielen Geldes, das von den Kunden abgezogen worden ist. Von der UBS erhofft man sich Informationen darüber, wie die geplante Monsterbank aussehen wird und wie viele Angestellte wegen der Fusion gehen müssen.

Corona sorgt für eine Trendwende in der Luftfahrt

Corona war ein Albtraum für die Luftfahrtindustrie. Vor drei Jahren mussten Airlines weltweit mit Staatsmilliarden gestützt werden, um nicht bankrottzugehen. Doch heute entpuppt sich die Pandemie für sie als Segen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

«Langstreckenreisen haben sich zwischen 30 und 45 Prozent verteuert. Nach Kathmandu hat sich der Flugpreis sogar fast verdoppelt», sagt André Lüthi, Gründer und Präsident des Schweizer Individualreisen-Spezialisten Globetrotter zur Zeitung. «Die Airlines profitieren davon, dass Corona den ruinösen Preiswettbewerb beendet hat», stellt Lüthi fest.

Auch die Swiss erwartet für dieses Jahr weiterhin teurere Preise als vor der Pandemie. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Die Luftfahrtgesellschaften fliegen heute mit deutlich niedriger Kapazität als noch vor Corona. Das bestätigt die Swiss. «2023 erwarten wir weiterhin Preise über den Werten von vor der Pandemie. Dies aufgrund des noch immer knappen Angebots und der demzufolge reduzierten Verfügbarkeit tiefer Ticketpreise.» Für die Kundschaft hat das jedoch Folgen. «Bis 2019 waren vor allem Nordatlantikflüge viel günstiger als heute. Doch jetzt hat der Mittelstand bei Langstreckenreisen ein Problem», sagt André Lüthi von Globetrotter.

Rassismus-Fälle auf neuem Höchststand

Die Beratungsstellen in der Schweiz haben im vergangenen Jahr so viele Meldungen auf Grund rassistischer Diskriminierung erhalten wie noch nie. 2022 wurden 708 Rassismus-Fälle gemeldet. Das geht aus einem noch unveröffentlichten Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) und der Organisation humanrights.ch hervor, der dem «SonntagsBlick» vorliegt.

Die Zahlen steigen seit Jahren (2020: 572 Fälle; 2021: 630). Laut EKR-Präsidentin Martine Brunschwig Graf bedeute das aber nicht zwingend, dass Rassismus in der Schweiz zunimmt. «Wir gehen davon aus, dass sich aufgrund der zunehmenden Sensibilisierung auf das Thema ­sowohl Betroffene als auch Zeuginnen und Zeugen von Vorfällen vermehrt an Beratungsstellen wenden», sagt sie.

Am häufigsten diskriminiert wurde am Arbeitsplatz (133 Fälle) und im Bildungsbereich (116). «Die Schule ist der Ort par excellence, an dem Rassismus und Diskriminierung bekämpft werden müssen», so Brunschwig Graf.

Am stärksten von Diskriminierung betroffen waren 2022 Schwarze – in 276 Fällen. 91 Mal richteten sich die Übergriffe gegen Muslime und Menschen aus dem arabischen Raum, 40 Fälle betrafen Personen aus dem asiatischen Raum. Immerhin: Meist blieb es bei Drohungen, Beschimpfungen oder schwerer Benachteiligung. In 56 Fällen war aber auch körperliche ­Gewalt im Spiel. (pin)