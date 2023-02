Sonntagspresse Schweizer Kampfjetmunition für Katar ++ Personalnot in Kitas ++ Steigende Mieten Die Ukraine erhält aus der Schweiz keine Waffenlieferungen, obwohl sie darum bittet. Katar dagegen schon, obwohl Cassis dagegen war. Eine Ausweitung der Kita-Plätze kann doch dazu führen, das Mütter ihre Pensen erhöhen – vorausgesetzt es gibt genügend Betreuerinnen. Hier finden Sie, was die Sonntagspresse am 26. Februar 2023 schreibt.

Die Schweiz lieferte Katar Munition für den Kampfjet Eurofighter Ralf Hirschberger/Keystone

Während die Schweiz anderen Ländern verbietet, Munition an die Ukraine weiterzugeben, exportiert sie gleichzeitig Kampfjetmunition nach Katar. Dieser Deal sorgte hinter den Kulissen offenbar für Streit, wie der «SonntagsBlick» schreibt, dem interne Dokumente dazu vorliegen.

Aussenminister Ignazio Cassis habe sich kategorisch gegen eine Bewilligung der Lieferung ausgesprochen. Das EDA warnte, dass der Export die Neutralitätspolitik der Schweiz untergrabe und zur Instabilität der Golfregion beitrage. Darüber hinaus sei die Menschenrechtslage in Katar höchst unbefriedigend

Guy Parmelins Wirtschaftsdepartement habe die Bedenken dagegen abgeblockt und auf die Lieferung gedrängt: «Das Seco kann der Begründung des EDA nicht folgen.» Das Aussendepartement nenne nur «hypothetische Risiken». Eine konkrete, negative Auswirkung auf die Stabilität in der Region sei «nicht nachvollziehbar». Letztendlich setzte sich Parmelin im Bundesrat durch.

Iryna Wenediktowa, Botschafterin der Ukraine in der Schweiz. Ludovic Marin/EPA

Seit Januar ist die ukrainische Botschafterin in der Schweiz, Iryna Wenediktowa, im Amt. Im Interview mit der «SonntagsZeitung» berichtet sie, was sie am Tag der Invasion im Büro von Präsident Selenski erlebte: «Russische Panzer waren zu diesem Zeitpunkt bereits in unserer Nähe. Die Lage war sehr ernst.»

Die neue Botschafterin bedankt sich für die Solidarität der Schweizer, fordert aber auch Waffen: «Unser Land kämpft nicht nur für sein Überleben, sondern für ganz Europa, für die freie Welt. Dafür brauchen wir Waffen, so viele wie möglich – sie entscheiden über unser aller Schicksal.» Sie respektiere zwar die Schweizer Neutralität «aber bitte lassen sie andere Länder ihre in der Schweiz hergestellten Waffen in die Ukraine schicken». Es gehe um die Verteidigung der internationalen Rechtsordnung und der Menschenrechte. «Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine kann die Schweiz nicht neutral sein», so Wenediktowa.

Die USA veröffentlichten eine neue Sanktionsliste – mit Schweizer Namen. Ukrainian Presidential Press Ser / EPA

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine veröffentlichte das amerikanische Finanzministerium die neue Sanktionsliste. Darauf stehen auch die Namen von sechs Schweizer Bürgern sowie zwei Schweizer Firmen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Einer dieser Personen, einem italienisch-schweizerischen Doppelbürger, wird vorgeworfen, mit Hilfe der anderen Personen und Firmen Ausrüstungsgegenstände für den russischen Geheimdienst sowie die russische Armee geliefert zu haben.

Die sechs Schweizer gelten nun für die USA als «Bedrohung der nationalen Sicherheit». Drei von ihnen standen auch schon im Visier der Schweizer Justiz. Einer von ihnen hatte als hochrangiger Manager des bundeseigenen Rüstungsbetriebs Ruag auf eigene Faust und in Zusammenarbeit mit dem italienisch-schweizerischen Doppelbürger Munition, Handfeuerwaffen und Gewehre an Wladimir Putins persönliche Schutztruppe geliefert zu haben.

Auf der neuen Sanktionsliste der USA ist auch ein enger Bekannter des russischen Regierungschefs: Alexander Udodow steht in Verdacht, Gelder aus Verbrechen in Russland im Westen gewaschen zu haben. In der Schweiz hatte Udodow mehrere Immobilien gekauft und nach kurzer Zeit weiter verkauft.

Eine Ausweitung der Kita-Plätze kann doch dazu führen, das Mütter ihre Pensen erhöhen. Gaetan Bally / Keystone

Die nationalrätliche Bildungskommission will dafür sorgen, dass mehr Bundesgelder in die Kinderbetreuung fliessen. Wenn die Kita günstiger wird, so die Hoffnung, stocken arbeitstätige Mütter ihre tiefen Pensen eher auf. Die «NZZ am Sonntag» berichtete über eine Studie, welche dies in Frage stellt. Es scheint aber auch Studien zu geben, die zu gegenläufigen Ergebnissen kommen, wie der «SonntagsBlick» schreibt.

So gehen zwei kürzlich publizierte Untersuchungen der Frage nach, welche Folgen eine Ausweitung des Betreuungsangebots hat. Im einen Fall untersuchten Ökonomen, welchen Effekt die Schaffung von 800 zusätzlichen Kita-Plätzen in Neuenburg hatte. Die Studienautoren kamen zum Schluss, dass die neuen Betreuungsmöglichkeiten mit einer höheren Beschäftigungsrate der Mütter einhergehen. Total nahm die Arbeitstätigkeit der Mütter um 625 Vollzeitstellen zu.

Eine zweite Studie der Universität Neuenburg aus dem Jahr 2018 befasst sich ebenfalls mit der Ausweitung des Kita-Angebots. Die Autorin vergleicht Kantone, die verhältnismässig viele Betreuungsplätze schufen, mit solchen, die das nicht taten. Ihr Fazit: Mütter in Kantonen mit einem ausgebauten Kita-Angebot erhöhten ihre Teilzeitpensen. Wirtschaftsprofessorin Christina Felfe sagt dazu: «Man kann nicht aus einer einzigen Studie den Schluss ziehen, eine Verbilligung der Kita-Plätze sei wirkungslos.»

In Schweizer Kitas herrscht «akuter Personalmangel». Gaetan Bally/Keystone

Obwohl die Nachfrage nach externer Betreuung wächst, müssen Schweizer Kindertagesstätten Plätze reduzieren, Gruppen schliessen oder den Betrieb aufgeben. Schuld sei der Fachkräftemangel unter Betreuerinnen, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet.

Im Kanton Zug muss jede dritte Kita, die eine Stelle nachbesetzen will, länger als sechs Monate nach einem Ersatz suchen. In Solothurn sind laut dem regionalen Kita-Verband rund 80 Prozent der Einrichtungen von einem akuten Fachkräftemangel betroffen. In Luzern sind Kitas bereits gezwungen, ihr Personal im Ausland zu rekrutieren.

Der Verband Kibesuisse spricht von einem «höchst akuten Personalmangel» in einem Grossteil der Deutschschweiz. Der Verband fordert nun Sofortmassnahmen. Assistenzpersonal, ausländische Diplomierte oder Quereinsteigerinnen sollen mittels Aus- und Weiterbildungen rascher anerkannt werden.

Die Mietpreise könnten bald explodieren, warnen Experten. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Die Zahl der ausgeschriebenen Mietwohnungen geht ständig zurück. Ende Dezember waren 42 Prozent weniger auf Onlineportalen ausgeschrieben als ein Jahr zuvor, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. «Obwohl die Schweiz eines der am stärksten wachsenden Länder aller entwickelten Volkswirtschaften ist, ist die Wohnbau-Projektpipeline eine der dünnsten», stellt Martin Neff, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz fest. «Es ist fünf nach zwölf und somit nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bombe platzt und die Marktmieten explodieren», warnt er.

Experten rechnen bei Neubauwohnungen oder auch bei Mieterwechseln mit Aufschlägen von 10 bis 15 Prozent, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Es herrsche akute Knappheit am Wohnungsmarkt. Durch die Zuwanderung und den Trend zu kleineren Wohnungen wächst die Schweiz jährlich um rund 55’000 Haushalte. Zugleich ist die die Zahl der Baugesuche auf ein 25-Jahre-Tief gefallen. Dies hat zur Folge, dass bis 2026 rund 51’000 Wohnungen fehlen, wie die Immobilienberatungsfirma Wüst Partner berechnet hat. Das sind etwa gleich viel Wohnungen wie die Stadt Luzern zählt. Damit steuert die Schweiz auf die grösste Knappheit seit mehr als 30 Jahren zu.

Aus ökologischer Sicht sind Glasflaschen nicht unbedingt die beste Wein-Verpackung. Nana do Carmo

Aus ökologischer Sicht sollten wir Wein aus Kartonverpackungen oder PET-Flaschen trinken. Zu dem Ergebnis kommt die «SonntagsZeitung». Auch wenn die Glasflasche in der Recyclingsammelstelle landet, schneidet Wein in der Kartonverpackung aus ökologischer Sicht deutlich besser ab. Der Discounter Denner analysierte in Zusammenarbeit mit Expertinnen der ETH Zürich die Verpackungen sämtlicher Produkte.

Das Ergebnis: Weinverpackungen in Form von Getränkekartons haben einen deutlich geringeren CO ₂ -Fussabdruck als Glasflaschen. Auch PET schneidet viel besser ab als Glas. Trotz vieler Vorteile macht die Kundschaft allerdings nicht immer mit, wie ein Beispiel des Onlinehändlers Flaschenpost zeigt. Vom Roséwein in PET-Flaschen wurden seit der Lancierung im Mai nur etwa siebzig Flaschen verkauft.

Nachdem die Zürcher Politikerin Isabel Garcia für die Grünliberalen in den Kantonsrat gewählt wurde, trat sie elf Tage nach der Wahl überraschend der FDP bei. Nun soll sie dabei die GLP doppelt hintergangen haben, wie der «SonntagsBlick» schreibt.

Garcia erhielt für die Kantonsratswahlen den ersten Listenplatz, und das wohl in Zusammenhang mit dem Versprechen ihr zweites Amt als Gemeinderätin der Stadt Zürich abzugeben, sollte sie in den Kantonsrat gewählt werden. So steht es im Sitzungsprotokoll eines Parteitreffens vom 4. April 2022. GLP-Parteikollege Thomas Hug stand schon als Nachrücker bereit.

Doch nun ist der Rücktritt für Garcia kein Thema mehr. Gegenüber «SonntagsBlick» sagt sie: «Mit der heute veränderten Lage verzichte ich vorläufig auf diesen.» Es sei keineswegs unüblich, dass man sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene politisiere. Garcia räumt zwar ein, dass sie am Parteitreffen über einen «möglichen Rückzug» gesprochen und diesen Schritt in Aussicht gestellt habe. Wie alle Protokolle sei aber auch jenes der GLP-Sitzung eine «verkürzte Darstellung».