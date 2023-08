Sonntagspresse Unfall am Gotthard – es war ein deutscher Zug, unklare Preise bei Migros und Preisschock bei den Apotheken Beim Unfall am Gotthard zeigt sich: Der Unglückszug wurde von zwei Lokomotiven der Baureihe 185 der Deutschen Bahn gezogen, Migros macht bei den Preisen unklare Angaben und auch in de Apotheke wird es bald noch teurer - die News der Sonntagspresse.

Diese Woche wurde klar: Der Zugunfall im Gotthard-Basis­tunnel verursachte so schwere Schäden, dass die beiden Röhren für Personenzüge voraussichtlich bis Anfang nächsten Jahres geschlossen bleiben. Güterzüge können ab Mitte nächster Woche den unbeschädigten Tunnel wieder befahren. Die Untersuchung über die Unfallursache läuft auf Hochtouren. Die SBB schweigen sich über den Halter der Lokomotiven und Wagen des Unfallzugs aus. Angesichts der horrenden Schadenssumme möchten sie wohl Vorverurteilungen vermeiden.

Mitarbeiter arbeiten an den den Schäden im Tunnel. Keystone

Nun hat die SonntagsZeitung den unbeschädigten vorderen Teil des Zugs aufgespürt, der bereits aus dem Tunnel geholt wurde. Er steht inzwischen auf einem Durchgangsgleis am Bahnhof Erstfeld UR, nahe dem Gotthard-Nordportal. Dort zeigt sich: Der Unglückszug wurde von zwei Lokomotiven der Baureihe 185 der Deutschen Bahn gezogen. Von den zehn unbeschädigten Wagen sind acht in Deutschland registriert, einer in Schweden und einer in der Schweiz. Das heisst, es handelt sich grösstenteils um eine deutsche Zugskomposition.

Ex-SBB-Chef Benedikt Weibel fordert Sensoren im Gotthardtunnel

Die Ingenieurin Irmhild Saabel ist unterdessen überzeugt: Mit schärferen Vorschriften wäre der Schaden im Gotthardtunnel geringer ausgefallen. «Detektoren können keine Entgleisung verhindern. Aber sie hätten verhindert, dass der Zug noch acht Kilometer weiterfährt und weitere Infrastruktur beschädigt.» Saabel ist Mitglied der Geschäftsleitung der Wascosa AG in Luzern, die europaweit Güterwagen vermietet. «Zwei der Wagen des Gotthard-Unfallzuges sind von Wascosa, beide sind mit Entgleisungsdetektoren ausgestattet. Die Wagen sind jedoch aufgrund ihrer Position im Zugverband, also am Anfang oder Ende des Zuges, nicht entgleist und konnten deswegen auch nicht Alarm schlagen», sagt sie zum SonntagsBlick.

Der ehemalige SBB-Chef Benedikt Weibel bringt eine weitere Variante ins Spiel, um den Gotthardtunnel sicherer zu machen. «Es ist unrealistisch, jeden Güterwaggon mit einem eigenen Detektor auszustatten. Wir sollten darüber nachdenken, die Infrastruktur im Tunnel mit neuen Sensoren zu verstärken.» Sensoren im Tunnel könnten auf Abweichungen wie Entgleisungen reagieren – und in der Lok Alarm schlagen. «Erste Projekte hierzu gibt es im Ausland. Das wäre auch was für den Gotthardtunnel.»

Mit diesen Tricks verwirren Detailhändler ihre Kunden

Wer in der Migros einkauft, muss gut rechnen können. Wie die SonntagsZeitung berichtet, herrscht ein Wirrwarr bei den Grundpreisen, was Preisvergleiche schwierig macht. Besonders augenfällig ist dieses Phänomen bei Tomaten. Bei den günstigeren ist der Kilopreis als Grundpreis angegeben, bei den teureren hingegen derjenige für 100 Gramm. Doch auch bei Lotionen, Aftershave, Sonnenschutz oder Putzmitteln fehlt die Transparenz. Der sogenannte Grundpreis, die Preisangabe je Masseinheit, ist mal in Kilogramm, mal per 100 Gramm angegeben. Mal finden sich Angaben in Litern neben solchen in 100, 50, 10 und sogar 5 Millilitern. Letzteres entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.

Preisspiele bei Migros. Keystone

Wegen der noch immer steigenden Inflation bei Lebensmittel, ist der Preis beim Einkauf zum wichtigen Kriterium geworden. Anders als die Chefs von Migros und Coop im April vorausgesagt hatten, haben sich in der Schweiz die Nahrungsmittel weiter verteuert. Im laufenden Jahr sind die Nahrungsmittelpreise bereits um 5,7 Prozent gestiegen. Die Migros sieht im Wirrwarr bei den Grundpreisen kein Problem: «Wir sind überzeugt, dass unsere Kundinnen und Kunden absolut in der Lage sind, Preisschilder zu interpretieren», sagt ein Sprecher.

Preisschub bei den günstigen Medikamenten

Kranke, die auf eine Reihe von besonders günstigen Medikamenten angewiesen sind, müssen sich zum Jahreswechsel 2024 auf einen Preisschock an der Apothekenkasse einstellen. Rezeptpflichtige Arzneien mit Publikumspreisen unter 10 Franken pro Packung erfahren Erhöhungen von 50 bis 100 Prozent, teilweise noch deutlich darüber, schreibt die «NZZ am Sonntag». Die Preiserhöhungen sind Teil einer vom Bund geplanten Reform der Handelsmargen für Medikamente. Der Deal wurde in einem komplizierten Ausmarchungsverfahren zwischen den Verbänden der Apotheker, Spitäler, Ärzte und Krankenversicherungen sowie dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) ausgehandelt.

2024 werden viele Medikamente teurer. Keystone

Fast alle kontaktierten Verbände zeigen sich auf Anfrage der «NZZ am Sonntag» zufrieden, wollten sich aber vor dem Entscheid des Bundesrates nicht namentlich äussern. Das BAG schreibt, die vorgesehene Lösung sehe eine «gewisse Erhöhung von tiefpreisigen Arzneimitteln vor», führe aber gesamthaft zu Einsparungen beim Vertriebsanteil zugunsten der obligatorischen Krankenversicherung. Laut «NZZ am Sonntag» sollen die Preise für alle Medikamente steigen, für die die Apotheken im Einkauf weniger als 15 Franken pro Packung bezahlen. Diese Medikamente machen 60 Prozent der von den Spitalambulatorien, Apotheken und selbstdispensierenden Ärzten abgegebenen Arzneien aus.